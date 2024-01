Börsenplätze TUI-Aktie:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Der TUI Konzern bietet für seine 21 Millionen Kunden integrierte Services aus einer Hand.



Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien. Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 130 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und rund 1.200 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem globalen touristischen Plattformunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (17.01.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Am deutschen Aktienmarkt seien die Inflationssorgen wieder zurück. Nach Aussagen führender Notenbanker dürften deshalb die Währungshüter eher später als früher die Leitzinsen senken. An der Börse komme das nicht gut an, auch TUI leide darunter. Einen Funken Hoffnung gebe es allerdings.Wie DER AKTIONÄR am Dienstag berichtet habe, sei die TUI-Aktie in ein Gap hineingelaufen. Dies habe der DAX Anfang Dezember mit dem Sprung über 5,98 Euro aufgerissen - die obere Kante liege bei 6,228 Euro.Etwas schneller als erwartet habe die Aktie diese Kurslücke am Mittwoch geschlossen. Positiv: Nach Erreichen eines Tagestiefs von 5,97 Euro sei TUI wieder nach oben gedreht und habe die 6-Euro-Marke zurückerobert. Sollte der Aktienkurs auch bei Handelsschluss auf dem jetzigen Niveau von 6,04 Euro verharren, wäre dies ein positives Signal.Die 6-Euro-Marke sei grundsätzlich eine wichtige Unterstützung, habe es in der Vergangenheit doch mehrere Auflagepunkte gegeben. Entsprechend negativ müsste ein Bruch derselben bewertet werden. In diesem Fall würde ein Rücksetzer auf das Verlaufstief von Ende November bei 5,46 Euro drohen.Was die Nachfrage nach Reisen betreffe, dürfe TUI durchaus positiv ins Jahr 2024 blicken. Wie berichtet, habe die Gesellschaft Ende Dezember für den Sommer 2024 bereits ein Plus von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnet. Auch der Deutsche Reiseverband habe jüngst Optimismus für das neue Jahr verbreitet und sehe ein Umsatzwachstum von vier Prozent - für den gesamten Tourismussektor.Die TUI-Aktie bewegt sich zurzeit auf dünnem Eis. Sollte die Gesamtmarktschwäche anhalten, dürfte wohl die Unterstützung bei 6,00 Euro auch in Gefahr geraten. Vorerst gibt es aber keinen Handlungsbedarf, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" (Analyse vom 17.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link