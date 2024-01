XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

6,79 EUR +0,80% (11.01.2024, 12:44)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG505



WKN TUI-Aktie:

TUAG50



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt TUI das große Portfolio starker Veranstalter, 1.200 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 130 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich im seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider.



Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete der Konzern mit rund 60.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 16,5 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 409 Millionen Euro. (11.01.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie habe sich mit einem Wertzuwachs von rund 27% im Dezember stark entwickelt und sei dann in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Dabei würden die Branchenprognosen und auch die Frühbucher-Zahlen des Reise-Giganten auf ein Top-Reisejahr 2024 hindeuten. Die Analysten würden zwar weiterhin tendenziell vorsichtig bleiben, dennoch gebe es ein Kaufsignal.Die TUI-Aktie befinde sich trotz der jüngsten Kursrücksetzers sowie des Durchbrechens der wichtigen 7-Euro-Marke weiterhin in einem Aufwärtstrend. "Auf eine kurze Verschnaufpause folgt mit einem Golden Cross ein starkes Kaufsignal. Kann jetzt der Widerstandsbereich um 7,40 Euro überwunden werden, wäre der Weg bis an die 8-Euro-Marke, darüber bis an das Zwischenhoch bei 9,47 Euro frei", so Timo Nützel, Charttechnik-Experte des "Aktionärs". Auf das Schneiden des GD50 der 200-Tage-Linie von unten würden oft weiter steigende Kurse folgen.Neben den starken Fundamentaldaten (Jahreszahlen 2022/2023 und Ausblick) liefere nun auch das Golden Cross ein frisches charttechnisches Kaufsignal. Wer investiert sei, bleibe unbedingt dabei. Spekulativ ausgerichtete Nachzügler könnten nun ebenfalls bei der TUI-Wette mitmachen. Das Kursziel laute 11 Euro, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.01.2024)Börsenplätze TUI-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:6,776 EUR +0,21% (11.01.2024, 12:59)