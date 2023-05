Börsenplätze TUI-Aktie:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Der TUI Konzern bietet für seine 21 Millionen Kunden integrierte Services aus einer Hand.



Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien. Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 130 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und rund 1.200 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (22.05.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reiseveranstalters TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Sowohl TUI als auch die Anleger würden bekanntlich auf bessere Zeiten hoffen. Der Tourismus-Riese aus Hannover werde ja auch nicht müde, regelmäßig mit optimistischen, allerdings wenig griffigen Aussagen auf den Plan zu treten - zuletzt im Rahmen der Vorlage der Q2-Zahlen. Immerhin gebe es einen (kleinen) Hoffnungsschimmer.Urlauber aus Deutschland scheinen trotz der hartnäckig hohen Inflation bislang nicht an den schönsten Wochen des Jahres zu sparen - im Gegenteil. "Inflation und Energiekrise führten nicht zu einem Billig-Boom", so Sven Schikarsky, Produktchef von Dertour und den Schwestermarken ITS und Meiers Weltreisen. Nach einer Auswertung des zweitgrößten deutschen Reiseveranstalters habe sich die gestiegene Nachfrage der Gäste nach Hotels mit höheren Sterne-Kategorien in der Wintersaison fortgesetzt. Demnach hätten 82 Prozent der Urlauber ein 4- oder 5-Sterne-Hotel für die Monate November 2022 bis Ende Februar 2023 gebucht. Das seien neun Prozentpunkte mehr als im Sommer 2022 und sechs Prozentpunkte mehr als im Winter des Vor-Corona-Zeitraums 2019/20 gewesen.Auch nach Angaben des Touristikkonzerns TUI würden die Menschen mehr für ihren Urlaub ausgeben: Derzeit liege der durchschnittliche Preis der verkauften Reisen fünf Prozent höher als im Vorjahr und 26 Prozent höher als im Sommer 2019, habe der Konzern jüngst bei der Vorlage der Zahlen für das zweite Geschäftsquartal berichtet. TUI-Chef Sebastian Ebel habe von einer "starken Buchungsentwicklung" vor allem in den vergangenen Wochen gesprochen. Der Konzern habe 8,3 Millionen Buchungen für den Sommer gezählt. Dies seien 13 Prozent mehr als im Vorjahr und fast so viele wie im Vor-Corona-Jahr 2019.Nach unlängst veröffentlichten Daten des Analysehauses TDA hätten starke Buchungen im März das Minus gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019 bei Veranstalterreisen insgesamt weiter abschmelzen lassen. Gemessen am Umsatz hätten sowohl die Wintersaison 2022/23 als auch die Sommersaison 2023 im März jeweils nur noch vier Prozent unter dem Vor-Corona-Niveau gelegen. Die Umsatzzuwächse seien höher ausgefallen als es gestiegene Reisepreise und höhere Ausgaben Sonnenhungriger für den Sommer allein rechtfertigen würden, habe Travel Data + Analytics (TDA) analysiert. Damit verweise die Buchungsentwicklung auf eine weiterhin gute Urlaubsnachfrage.Der Fakt, dass die Urlauber nach der langen, entbehrungsreichen Corona-Zeit mehr im höherpreisigen Segment unterwegs seien, sei positiv zu bewerten. Dennoch würden sich die Investoren - mit Blick auf die jüngste Kursentwicklung - eher skeptisch zeigen. Das Allzeit-Tief von 5,63 Euro sei nämlich weiterhin in Sichtweite.Auch "Der Aktionär" steht der TUI-Aktie weiterhin skeptisch gegenüber, da die vorhandenen Risiken (Nettogewinne noch nicht in Sicht, Verschuldung, Chartbild) die Chancen überwiegen, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 22.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link