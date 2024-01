Börsenplätze TUI-Aktie:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt TUI das große Portfolio starker Veranstalter, 1.200 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 130 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich im seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider.



Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete der Konzern mit rund 60.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 16,5 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 409 Millionen Euro. (05.01.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie habe derzeit einen schweren Stand. Auf Wochensicht habe der Tourismus-Titel rund sechs Prozent verloren. Am Freitag gehe es weiter abwärts und die Papiere würden sich von der charttechnisch wichtigen Sieben-Euro-Marke entfernen. Neben dem angeschlagenen Chartbild dürften auch aktuelle Inflationsdaten auf die Stimmung drücken.Im Dezember habe die Inflation nach fünf Monaten mit rückläufigen Werten wieder auf 3,7 Prozent angezogen. Im November sei mit 3,2 Prozent der niedrigsten Stand seit Juni 2021 erreicht worden. Volkswirte hätten mit der Umkehr des Trends im Dezember gerechnet: Denn ein Jahr zuvor habe der Staat im Dezember einmalig die Kosten für den Abschlag der Gas- und Fernwärmekunden übernommen. Dieser preisdämpfende Effekt entfalle in der Berechnung für Dezember 2023. Von November auf Dezember 2023 seien die Verbraucherpreise den vorläufigen Zahlen zufolge um 0,1 Prozent gestiegen.Mit Blick nach vorne würden die diversen Prognosen jedoch davon ausgehen, dass die Inflation in Europas größter Volkswirtschaft weiter sinken werde. So gehe beispielsweise der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ("Wirtschaftsweise") von einer Teuerungsrate von durchschnittlich 2,6 Prozent im Jahr 2024 aus. Das ifo-Institut rechne mit 2,2 Prozent im Durchschnitt dieses Jahres.Der TUI-Aktie, die am Freitag rund vier Prozent auf 6,74 Euro verliere, würden aus charttechnischer Sicht weitere Abgaben drohen. Im Bereich von 6,50 sei der nächste Halt auszumachen. Danach rücke der GD200 bei 6,13 Euro ins Blickfeld beziehungsweise die wichtige 6-Euro-Marke. Für eine nachhaltige Aufhellung müsste der Kurs idealerweise die 7,41er Marke überwinden.Kurzum: Wer investiert ist, bleibt dabei, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.01.2024)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link