Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (22.08.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Nachdem sich die TUI-Aktie zusammen mit dem breiten Markt habe erholen können, sei es zuletzt wieder abwärts gegangen. Konkret habe der Tourismus-Titel mehr als elf Prozent in den vergangenen fünf Handelstagen verloren. Und auch zum Wochenbeginn stehe ein Minus zu Buche. Grund dafür könnte eine negative Analysten-Einschätzung sein.Die UBS habe nämlich ihre Verkaufsempfehlung für die Urlaubs-Aktie bestätigt und sehe den Kurs perspektivisch bei 155 Pence belassen. Die Absatzvolumina dürften in der Saison 2023 zwar nicht einbrechen, das Hauptproblem für die Touristikbranche werde aber die Preisgestaltung sein, so Analyst Cristian Nedelcu in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sehe zunehmende Risiken durch Überkapazitäten und ein negatives Preis/Mix-Verhältnis.Negativ sei im Rahmen der jüngst gemeldeten Q3-Zahlen sicherlich gewesen, dass die Netto-Verluste deutlich höher als gedacht gewesen seien. Hier würden Anleger mittelfristig wieder schwarze Zahlen sehen wollen. Wann unter dem Strich wieder die Gewinnzone erreicht werde, stehe allerdings nicht fest. Zumindest solle im laufenden Geschäftsjahr (bis Ende September) auf EBIT-Basis ein positives Ergebnis ausgewiesen werden.Die TUI-Aktie verliere am Montag rund vier Prozent und notiere bei 1,55 Euro. Rein charttechnisch sei bei 1,50 Euro eine wichtige Unterstützungszone. Werde diese unterschritten, rücke das Jahrestief, welches am 15. Juli bei 1,42 Euro markiert worden sei, ins Blickfeld.Anleger machen besser einen Bogen um den Titel, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.08.2022)Mit Material von dpa-AfXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link