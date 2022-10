Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

1,2855 EUR +1,74% (11.10.2022, 16:12)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

1,281 EUR +0,23% (11.10.2022, 16:02)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (12.10.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie habe sich zwar zuletzt etwas von ihrem Allzeittief bei 1,17 Euro entfernen können, aber ein Befreiungsschlag sehe faktisch anders aus. Auch die aktuellen Aussagen vom Deutschen Reiseverband (DRV) dürften daran nichts ändern. Der Verband schätze die Lage und Zukunftsaussichten realistisch ein.Die Reisebranche in Deutschland sehe sich nach der Corona-Krise vor neuen Herausforderungen angesichts der hohen Inflation. "2023 wird sicher kein Selbstläufer werden", habe der Präsident des Reiseverbandes DRV, Norbert Fiebig, am Mittwoch in Berlin, gesagt. Die entscheidende Frage sei, "wie viel die Leute noch im Portemonnaie haben werden." Die Konsumnachfrage dürfe nicht abreißen. Urlauber müssten sich Fiebig zufolge auch auf steigende Preise bei Veranstalterreisen einstellen. "Mittel- und langfristige kann sich die Reiseindustrie nicht von der inflationären Entwicklung abkoppeln."Immerhin scheine man sich die Branche dank eines starken Sommers aus dem Corona-Tief gearbeitet zu haben. Nach Einschätzung des DRV dürfte das Umsatzniveau der Vor-Corona-Zeit 2019 in der zu Ende gehenden Sommersaison (Mai bis Oktober) annähernd erreicht werden. Die Wintersaison, die noch von Corona-Reisebeschränkungen geprägt gewesen sei, verhagele aber die Bilanz des gesamten Touristikjahres 2021/22. "Die deutlich angezogene Nachfrage in den vergangenen Monaten zeigt, dass die Reisewirtschaft auf Erholungskurs, aber noch längst nicht über den Berg ist", habe Fiebig gesagt. Eine Prognose für das Anfang November beginnende neue Touristikjahr habe Fiebig jedoch nicht abgegeben. "Für 2023 überwiegt bei mir noch Optimismus, aber das Konsumklima muss gehalten werden." Die Gaspreisbremse sei ein gutes Signal zur Entlastung der Menschen, jetzt komme es auf die genaue Ausgestaltung an.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: