Börsenplätze TUI-Aktie:



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

1,5215 EUR +1,57% (08.09.2022, 12:55)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

1,5295 EUR +2,27% (08.09.2022, 13:11)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (08.09.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie hänge noch wie vor unten fest. Es würden sich mit Blick auf die enorme Inflation die Sorgen mehren, dass die Buchungen bei den Reiseveranstaltern zusehends einbrechen könnten. Aktuelle Zahlen vom Tats-Reisebüro-Spiegel würden jedenfalls signalisieren, dass die Branchen-Umsätze im Gesamtjahr 2022 wohl nicht mehr das 2019er Niveau erreichen würden.Im Frühsommer hätten sich die Reiseveranstalter förmlich noch mit positiven Nachrichten überboten. Es habe regelmäßig geheißen, dass die "Buchungen im Bereich des 2019er Niveau" - mitunter (auf Monatssicht) sogar darüber - lägen. Das Sommergeschäft dürften den Branchen-Playern auch gefallen haben. TUI etwa werde über die Monate in der Hauptferienzeit, also Juli, August und September, allerdings erst Mitte Dezember (14. Dezember) berichten - im Rahmen der Vorlage der Q4-Zahlen.Der Tats-Reisebüro-Spiegel jedenfalls deute an, dass die Branche in diesem Jahr zwar gut aufgeholt habe, aber dennoch umsatzseitig vom letzten Vor-Corona-Jahr noch ein gutes Stück entfernt sei. Der fakturierte Gesamtumsatz liege im August zum (schwachen) Vergleichsmonat 2021 bei plus 111 Prozent. Im Vergleich zum August 2019 errechne sich allerdings ein Minus von zehn Prozent, wie die Touristik-Zeitschrift TRVL Counter berichte. Noch deutlicher werde der Rückstand unter Zugrundlegung der kumulierten Einnahmen für die ersten acht Monate (Januar bis August einschließlich): Das Minus gegenüber 2019 betrage auf dieser Basis 28 Prozent.Und eine Erholung im Herbst sei auch nicht in Sicht. Im Vergleich zu 2019 lägen die Buchungszahlen 42 Prozent hinten, wie aus den Reisebüro-Zahlen hervorgehe. Entsprechenden Pessimismus habe auch jüngst das Ergebnis einer Umfrage des Reise-vor-9-Newsletter zum Ausdruck gebracht.Anleger machen weiterhin besser einen Bogen um den Tourismus-Titel, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link