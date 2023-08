Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

6,776 EUR +0,09% (09.08.2023, 10:20)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

6,798 EUR +0,95% (09.08.2023, 10:05)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG505



WKN TUI-Aktie:

TUAG50



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt TUI das große Portfolio starker Veranstalter, 1.200 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 130 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich im seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider.



Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete der Konzern mit rund 60.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 16,5 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 409 Millionen Euro. (09.08.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der Reise-Gigant aus Hannover lege zur Wochenmitte erfreuliche Zahlen zum dritten Quartal vor. TUI übertreffe sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis die Marktprognosen und kehre vor allem auf Netto-Basis zurück in die Gewinnzone. Die TUI-Aktie könne davon profitieren.Konkret hätten die gestiegene Zahl der Buchungen und höhere Preise dazu beigetragen, die Umsätze im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 19 Prozent auf 5,3 Mrd. Euro hochschnellen zu lassen. Das sei mehr als gedacht: Die Markterwartungen hätten lediglich bei 4,94 Mrd. Euro gelegen.Auch der operative Gewinn (EBIT) habe mit 169 Mio. Euro über dem Konsens gelegen, die Analysten hätten im Schnitt nämlich lediglich 145 Mio. Euro auf den Zetteln gehabt. Unter dem Strich sei auf die TUI-Aktionäre ein Gewinn von knapp 23 Mio. Euro entfallen - die Erwartungen hätten einen Tick höher gelegen, nämlich bei 23,4 Mio. Euro.Auch der Ausblick passe: Im laufenden Geschäftsjahr bis Ende September solle der bereinigte operative Gewinn (EBIT) den Vorjahreswert von 409 Mio. Euro weiterhin "signifikant" übertreffen. Derzeit lägen die Sommerbuchungen sechs Prozent höher als vor einem Jahr. Dabei gäben die Kunden im Schnitt sieben Prozent mehr für ihre Reisen aus. Mit bislang 12,5 Mio. Kunden lägen die Buchungen bei 95 Prozent des Niveaus aus dem Sommer 2019 vor der Corona-Pandemie. Die Waldbrände in Südeuropa hätten die Entwicklung nur kurzfristig etwas gedämpft.Angesichts der herausragend guten Buchungslage bleibt die TUI-Aktie weiter für spekulativ ausgerichtete Anleger ein Kauf, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: