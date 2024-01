Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

7,042 EUR -1,46% (03.01.2024, 15:36)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

7,05 EUR -1,65% (03.01.2024, 15:21)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG505



WKN TUI-Aktie:

TUAG50



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt TUI das große Portfolio starker Veranstalter, 1.200 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 130 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich im seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider.



Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete der Konzern mit rund 60.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 16,5 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 409 Millionen Euro. (03.01.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Trotz der guten Jahreszahlen Anfang Dezember und der übergeordnet positiven Branchenaussichten tue sich die TUI-Aktie schwer, derzeit weiteren Boden gutzumachen. Die Analysten hätten sich zuletzt überwiegend "neutral" zum Tourismustitel geäußert. Auch die aktuelle Einschätzung von Bernstein signalisiere Vorsicht.Das US-Analysehaus habe die Einstufung für TUI auf "market perform" mit einem Kursziel von 6,80 Euro belassen. Demnach wäre die Aktie - mit Blick auf das aktuelle Kursniveau - mehr als fair bewertet. Analyst Richard Clarke schätze die Aussichten der europäischen Hotelketten für 2024 optimistisch ein. Die Nachfragedaten seien weiterhin stark, der Freizeit- und der Geschäftsreiseverkehr dürften im Jahresvergleich noch zunehmen, habe er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben.Für das neue Geschäftsjahr bis Ende September 2024 erwarte auch der TUI-Vorstand erneut deutliche Zuwächse. Konkret solle der bereinigte operative Gewinn um mindestens ein Viertel zulegt und damit die Marke von 1,2 Milliarden Euro überschreitet. TUI-Chef Sebastian Ebel habe zuvor erklärt, dass etwa die Hälfte des Umsatzwachstums im kommenden Jahr durch neue Kunden generiert werden solle. Ein großer Vorteil sei, dass die gestiegenen Reisepreise bisher von vielen Kunden akzeptiert würden.Die TUI-Aktie, die am heutigen Mittwoch in einem schwachen Gesamtmarkt rund zwei Prozent abgebe, bleibe aussichtsreich. Bei einem unternehmensseitig prognostizierten Gewinnwachstum von 25 Prozent sei das KGV von 7 alles andere als teuer.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: