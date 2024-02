Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

6,93 EUR +4,30% (22.02.2024, 15:57)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

6,90 EUR +4,23% (22.02.2024, 15:43)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG505



WKN TUI-Aktie:

TUAG50



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Der TUI Konzern bietet für seine 21 Millionen Kunden integrierte Services aus einer Hand.



Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien. Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 130 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und rund 1.200 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem globalen touristischen Plattformunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (22.02.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Reisekonzern erhole sich dank guter Urlaubs-Buchungen weiter. Am Donnerstag springe auch die TUI-Aktie endlich an und nehme eine wichtige Chart-Hürde in Angriff. Die Vorwürfe der Umwelthilfe wegen vermeintlichen Greenwashing beim Kreuzfahrten-Anbieter TUI Cruises würden an der Börse ignoriert. Der Konzern selbst verteidige sich.Die Deutsche Umwelthilfe mache immer wieder durch Vorwürfe auf sich aufmerksam. Nun habe die Organisation Klage gegen den Kreuzfahrtanbieter TUI Cruises Klage wegen unzureichend begründeter Netto-Null-Ziele für die Zukunft eingereicht. Der Konzern, ein Joint Venture von TUI AG und Royal Caribbean Cruises, das als "Mein Schiff" unter anderem auch in der Karibik verkehre, kündige vollmundig einen "dekarbonisierten Kreuzfahrtbetrieb" bis 2050 an und begründe dies unter anderem mit "realitätsfremden Annahmen über die zukünftige Verfügbarkeit derzeit völlig unausgereifter Technologien wie E-Fuels".Darüber hinaus erläutere das Unternehmen laut Umwelthilfe nicht ausreichend, woher die für die Schifffahrt benötigten Mengen alternativer Kraftstoffe kommen sollten. Aktuell würden E-Fuels nicht kommerziell produziert und auch die bis 2035 angekündigten Anlagen seien zum größten Teil nicht sicher finanziert. Selbst wenn, könnten mit der weltweit produzierten Menge nicht einmal zwei Prozent des heutigen fossilen Kraftstoffverbrauchs in der weltweiten Schifffahrt ersetzt werden, so der Vorwurf der Umwelthilfe in einer Pressemitteilung.TUI Cruises kontere die Greenwashing-Vorwürfe jedoch. Gegenüber dem Branchenportal Reise vor 9 betone der Kreuzfahrten-Anbieter: "Wir setzen uns realistische Ziele und informieren hierüber die Öffentlichkeit. Wir werben nicht mit Versprechen für die Zukunft, sondern stellen zutreffend die Vielzahl unserer aktuellen und künftigen Maßnahmen beim Klimaschutz dar." Dies betrachte TUI Cruises nicht als Werbekampagne, sondern lediglich als Information für die Reise-Interessenten.Auch an der Börse wolle man aktuell nichts von Greenwashing-Vorwürfen wissen. Im Gegenteil: Die TUI-Aktie gewinne im Xetra-Handel in freundlichem Börsenumfeld bis zum Nachmittag zeitweilig gut vier Prozent auf 6,90 Euro. Damit habe sie auch die wichtige 50-Tage-Linie (aktuell bei 6,68 Euro) überwunden.Der Kursanstieg mache Hoffnung. Charttechnisch noch etwas bedeutender als GD50 sei die Zone zwischen 7,30 und 7,40 Euro, die der TUI-Kurs bereits mehrfach vergeblich zu überwinden versucht habe. Gelinge das nachhaltig, wäre auch der Weg zur 8-Euro-Marke offen - immerhin 17 Prozent Potenzial. Längerfristig würden sogar noch höhere Kursziele für den Reisekonzern winken.Martin Mrowka von "Der Aktionär" hat für die TUI-Aktie 11 Euro ausgegeben. (Analyse vom 22.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link