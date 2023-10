XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt TUI das große Portfolio starker Veranstalter, 1.200 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 130 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich im seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider.



Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete der Konzern mit rund 60.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 16,5 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 409 Millionen Euro. (12.10.2023/ac/a/nw)

Bei der EU würden seit einiger Zeit Überlegungen, die Pauschalreiserichtlinie zu revidieren - zu Ungunsten von Veranstaltern wie TUI laufen. Natürlich seien diese Pläne, die Verbraucherschutz-Anforderungen und Auflagen für Veranstalter und Vermittler zu erhöhen, den Tourismus-Playern ein Dorn im Auge.Das Problem: Die Pauschalreise, gerade TUIs Kernkompetenz, könnte, sofern es zu Verschärfungen komme, unter Druck geraten. Zwei Kernpunkte seien neben dem Insolvenzschutz die allseits bekannte und vielzitierte Vorauszahlung in Höhe von 20 bis 30 Prozent, die Kunden mit Vertragsabschluss (Buchung) leisten müssten, wie die fvw aktuell berichte.Bei der EU gebe es Überlegungen, die Vorauszahlungen, die Kunden bei Pauschalreisen aktuell in Höhe von 20 bis 30 Prozent zahlen würden, zu beschränken. Sollte das eintreten, würde es die gesamte touristische Wertschöpfungskette belasten, heiße es bei den Verbänden, wie die renommierte Touristik-Fachzeitschrift weiter ausführe. Hintergrund: Mit der Vorkasse würden die Reiseveranstalter ihre Leistungsträger, also Airlines und Hotels, bezahlen. Und: Die Kundenanzahlung ermögliche obendrein, dass von den Veranstaltern die Provisionsvorauszahlungen an die Reisebüros für deren Vermittlung fließen würden.