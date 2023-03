Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

7,75 EUR -3,12% (29.03.2023, 14:44)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

7,74 EUR -4,54% (29.03.2023, 14:30)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG505



WKN TUI-Aktie:

TUAG50



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt TUI das große Portfolio starker Veranstalter, 1.200 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 130 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich im seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider.



Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete der Konzern mit rund 60.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 16,5 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 409 Millionen Euro. (29.03.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Demnächst würden die Osterferien starten und damit stehe die erste große Reisewelle des Jahres bevor. Während die Lust aufs Reisen steigt, scheinen die Anleger von TUI aber bereits wieder die Lust auf die Aktie verloren zu haben, so Schlegel. Am heutigen Mittwoch notiere die TUI-Aktie 3,7 Prozent im Minus bei 7,81 Euro. Derzeit belaste die Durchführung einer Kapitalerhöhung.Der Touristikkonzern habe in der vergangenen Woche angekündigt, eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten in Höhe von 1,8 Milliarden Euro durchführen zu wollen. Für die vollständig gezeichnete Kapitalerhöhung würden 328.910.448 neue Aktien in einem Bezugsverhältnis von 8:3 (8 neue Aktien für je 3 bestehende Aktien) und zu einem Bezugspreis von 5,55 Euro angeboten. Die Bezugsfrist für die neuen Aktien sei am Dienstag gestartet und ende am 17. April.Die TUI beabsichtige mit den Nettoerlösen aus der Kapitalerhöhung die Zinskosten und die Verschuldung zu senken. Sebastian Ebel, Vorstandsvorsitzender der TUI Group: "Die vollständige Rückführung der staatlichen Corona-Hilfen war unser erklärtes Ziel. Mit der jetzt beschlossenen Kapitalerhöhung gehen wir den letzten Schritt bei den WSF-Hilfen und setzen unsere Zusage um. Wir werden aus dem Erlös die vom WSF erhaltenen Hilfen einschließlich Zinsen zurückzahlen. Die TUI verfügt damit wieder über eine gute Bilanzstruktur und wir setzen alles daran, die Ertragskraft des Konzerns weiter zu verbessern. Wir senken die Zinskosten und schaffen damit eine solide Basis für die Zukunft. Unser Ziel ist klar: wir wollen wieder profitabel wachsen, mit zusätzlichen Kunden und neuen Produkten mehr Marktanteile gewinnen. Die Buchungsentwicklung ist zudem weiterhin sehr ermutigend."Viele Anleger dürften am Dienstag erst einmal geschockt gewesen sein, als sie den Kurs der TUI-Aktie sähen. So dramatisch sei der Abschlag aber nicht. Rechne man den Kurs der Aktie von derzeit 7,81 Euro und den des Bezugsrechts von derzeit 5,23 Euro zusammen, so komme man auf 13,04 Euro. Das sei zwar deutlich niedriger als der Schlusskurs vom Montag von 15,72 Euro, aber dennoch noch überschaubare. Analyst Oliver Wojahn von Alster Research habe am Vorabend schon von einer "guten Kaufgelegenheit" gesprochen. Die Abschläge hätten eher technische Gründe, habe Wojahn argumentiert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: