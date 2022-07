XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

1,543 EUR -2,99% (04.07.2022, 16:06)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (04.07.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reiseveranstalters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Nachdem die TUI-Aktie am vergangenen Freitag zu einer kleinen Gegenbewegung angesetzt habe, stehe der Tourismus-Titel zum Wochenauftakt wieder auf den Verliererliste. Selbst positive Nachrichten des Konkurrenten DER Touristik würden nicht stützen. Der zweitgrößte deutsche Reiseveranstalter wecke Hoffnungen auf eine gute Wintersaison. Laut Europa-Chef Ingo Burmester würden die Buchungen für den Winter derzeit spürbar anziehen, wie das Fachmagazin TRAVEL COUNTER berichte.Die TUI-Aktie verliere am Montag rund 3%. Damit nähere sie sich dem jüngst markierten Jahrestief (30. Juni) bei 1,51 Euro. Sollte diese Marke nicht halten, könnte es schlimmstenfalls - bei einem weiter fallenden Gesamtmarkt - zu einem Test der Corona-Tiefs vom März 2020 bei 1,26 Euro kommen.TUI stehe trotz eines sich abzeichnenden robusten Sommer-Geschäfts sowohl aus fundamentalen als auch charttechnischen Gründen nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs" stehe. An dieser Einschätzung habe sich nichts geändert. Anleger sollten die TUI-Aktie weiterhin meiden, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.07.2022)Börsenplätze TUI-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:1,547 EUR -3,49% (04.07.2022, 16:21)