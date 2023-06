XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt TUI das große Portfolio starker Veranstalter, 1.200 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 130 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich im seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider.



Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete der Konzern mit rund 60.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 16,5 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 409 Millionen Euro. (21.06.2023/ac/a/nw)



Die Deutschen würden sich die Reiselaune trotz hoher Inflation und gestiegener Preise für die schönsten Wochen des Jahres nicht verderben lassen. Veranstalter würden kurz vor Beginn der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen am Donnerstag von kräftiger Nachfrage berichten und hätten teilweise die Kapazitäten aufgestockt."Die Reisepreise sind gestiegen, keine Frage", sage der Präsident des Deutschen Reiseverbandes (DRV), Norbert Fiebig. Durch die gestiegenen Energiekosten sei v.a. der Fluganteil bei Veranstalterreisen teurer geworden. Bei Hotels kämen höhere Lebensmittelpreise hinzu. Preiserhöhungen seien je nach Ziel und Hotel unterschiedlich hoch ausgefallen. "Wir sehen, dass trotz der Inflation die Lust auf Urlaub und Reisen wieder sehr groß ist", so DER Touristik-Produktchef Schikarsky. Deutschlands größter Reisekonzern TUI blicke nach eigenen Angaben auf eine starke Sommersaison "und in den letzten Wochen erstmals auch wieder mit Gästezahlen über dem Jahr 2019".Folglich habe die TUI-Aktie wochenlang stark performt und sei praktisch in einem Zug von 6 auf 7 Euro nach oben gelaufen. Nach Gewinnmitnahmen würden die Anleger am Mittwoch wieder zugreifen. Gelinge der TUI-Aktie der Sprung über die 7-Euro-Marke, könne es zügig bis in den Bereich 8,50 Euro aufwärtsgehen, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.06.2023)