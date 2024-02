XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

6,572 EUR +0,49% (29.02.2024, 10:14)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG505



WKN TUI-Aktie:

TUAG50



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Der TUI Konzern bietet für seine 21 Millionen Kunden integrierte Services aus einer Hand.



Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien. Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 130 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und rund 1.200 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem globalen touristischen Plattformunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (29.02.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hannover (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der Hannoveraner Konzern freue sich über eine deutlich höhere Nachfrage nach seiner Anleihe mit Nachhaltigkeitsbezug. Statt 300 Mio. Euro seien nun 500 Mio. Euro bei institutionellen Anlegern platziert worden. Mit dem frischen Geld wolle das Unternehmen, das bald wieder in den MDAX zurückkehre, Schulden zurückzahlen.Die TUI AG habe am Mittwochabend bekannt gegeben, dass man eine Anleihe mit Nachhaltigkeitsbezug (Sustainability-Linked Bond) erfolgreich platziert habe. Aufgrund einer hohen Investorennachfrage sei das ursprüngliche Angebot um 200 Mio. Euro erhöht worden. Die Anleihe habe nun ein Gesamtvolumen von 500 Millionen Euro statt den geplanten 300 Millionen. Die Laufzeit betrage fünf Jahre, verzinst werde das Papier zunächst mit jährlich 5,875%.Die Verzinsung der Anleihe sei an die Erreichung bestimmter Nachhaltigkeits-Ziele geknüpft. Die CO2-Emissionen der Flugzeuge der TUI Group pro Revenue Passenger Kilometer sollten bis zum Ablauf des Geschäftsjahrs 2026 (30. September 2026) um mindestens 11% gesenkt werden (im Vergleich zum am 30.09.2019 beendeten Geschäftsjahr). Werde dieses Ziel nicht erreicht, erhöhe sich der jährliche Zinssatz für die Anleihen für die Restlaufzeit um 25 Basispunkte. Revenue Passenger Kilometer (RPK) oder Revenue Passenger Miles (RPM) bezeichne die Anzahl der von zahlenden Passagieren zurückgelegten Kilometer. Mit dem Emissionserlös sollten bestehende Verbindlichkeiten zurückgezahlt werden. Auch die KfW-Kreditlinie solle reduziert und mit der Anleihe verbundene Aufwendungen abgedeckt werden.Die TUI-Aktie reagiere am Donnerstag zunächst wenig. Im Verlauf des Vormittags rutsche der Wert, der mit seiner Heimatnotiz von London nach Frankfurt umziehen und dann MDAX-Kandidat werde, jedoch in den roten Bereich ab."Der Aktionär" rechne damit, dass die TUI-Aktie über kurz oder lang nach oben tendiere und auch die Charthürde bei 7,40 Euro überwindet. Engagierte Anleger sollten allerdings die Stop-Loss-Marke bei 5,50 Euro beachten, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:6,56 EUR +0,31% (29.02.2024, 10:25)