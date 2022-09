Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (22.09.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI sei zwar auf einem guten Weg, die Buchungszahlen wieder auf das Vor-Corona-Niveau zu treiben - das Winterprogramm 2022/23 sei bereits zu gut einem Viertel verkauft. Doch die TUI-Aktie befinde sich auch am Donnerstagmorgen weiter im Sinkflug. Mehrere Analysten hätten ihre Kursziele gekappt.Die Privatbank ODDO BHF etwa habe das Kursziel erst vor Kurzem von 2,10 Euro auf 1,80 Euro reduziert. Analyst Fehmi Ben Naamane sei nun noch einen Schritt weiter gegangen und habe das Ziel bei 1,70 Euro angesetzt. Das Rating habe er auf "underperform" belassen.HSBC-Analyst Ali Naqvi habe indes das Kursziel von 1,80 auf 1,75 Euro gesenkt. Das Votum sei auf "hold" geblieben.Ein nach Einschätzung DES AKTIONÄR recht utopisches Kursziel verfolge weiterhin Analyst Jafaar Mestari von BNP Paribas. Er halte weiterhin die Stellung als Oberbulle, habe das Kursziel zwar leicht von 4,31 Euro auf 4,27 Euro reduziert, impliziere damit aber weiterhin ein Aufwärtspotenzial von 188 Prozent.Die Aussichten auf die Wintersaison seien zwar positiv, dennoch sei die TUI-Aktie im Abwärtsstrudel gefangen. Der AKTIONÄR rechne mit weiteren Rücksetzern.Anleger machen einen weiten Bogen um die TUI-Aktie, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link