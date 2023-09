Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Der TUI Konzern bietet für seine 21 Millionen Kunden integrierte Services aus einer Hand.



Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien. Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 130 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und rund 1.200 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (19.09.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.TUI mache den Anlegern im Rahmen des zuvor angekündigten Buchungsupdates Mut. Auch wenn das Sommer-Geschäft noch nicht ganz das Vor-Corona-Niveau erreicht habe, könnten sich die kommunizierten (Buchungs-)Zahlen sehen lassen. Doch mit Blick auf bilanzielle Kennziffern würden die Hannoveraner in ihrem Ausblick einmal mehr diffus bleiben.In Sachen "Buchungen" lägen die Zahlen zwar 5 Prozent höher als im Jahr 2022, aber immer noch 4 Prozent niedriger als 2019, habe das Unternehmen am Dienstag in Hannover mitgeteilt. Ohne Ereignisse wie die Waldbrände auf Rhodos hätte der Konzern seine Erwartungen übertroffen, habe Vorstandschef Sebastian Ebel gesagt. Dennoch sehe er den Reisekonzern auf Kurs zu seinem Gewinnziel für das zu Ende gehende Geschäftsjahr bis Ende September.So solle der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Sondereffekten (bereinigtes EBIT) den Vorjahreswert von 409 Millionen Euro weiterhin deutlich übertreffen. Das sei allerdings auch der Wortlaut früherer Pressemitteilungen gewesen. Das liege neben der Erholung der Nachfrage auch an höheren Preisen: So würden die Kunden in diesem Sommer laut TUI im Schnitt 8 Prozent mehr für ihre Buchungen ausgeben als im Vorjahr. Im Vergleich zum Sommer 2019 belaufe sich der Anstieg auf 27 Prozent und sei damit noch etwas höher als im August berichtet. Bei den Buchungszahlen beziehe sich TUI auf den Buchungsstand zum 10. September.Die positive Geschäftsentwicklung zeige sich laut Ebel besonders in den beiden wichtigsten Märkten des Konzerns: In Deutschland lägen die Buchungen 10 Prozent höher als im Vorjahr. In Großbritannien zähle TUI ähnlich viele Gäste wie im bereits starken Jahr 2022 und damit sogar 4 Prozent mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019. Besonders stark lege die Nachfrage für den letzten Monat der Saison zu, die sich traditionell bis Ende Oktober erstrecke: Hier habe TUI konzernweit bislang ein Buchungsplus von 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet und wolle die Saison in den November hinein verlängern - vor allem in der Türkei und in Griechenland.Auch wenn sich der ein oder andere (potenzielle) Investor aus fundamentaler Sicht sicherlich Konkreteres gewünscht hätte: Die TUI-Aktie, die am heutigen Dienstag über 6 Prozent gewinne, könne sich von ihren Tiefständen lösen und zudem die wichtige 5,63er Hürde überspringen. Dazu dürfte Bernstein beigetragen haben. So habe das US-Analysehaus jüngst das Kursziel - im Rahmen eines "Marketperformer"-Ratings - von 6,80 Euro bestätigt.Für eine nachhaltige charttechnische Entwarnung sei es jedoch zu früh - dafür müsste der Tourismus-Titel die 6-Euro-Marke herausnehmen. Kurzum: Als Investment bleibt die Aktie weiterhin ein "No-Go", allenfalls erfahrene Trader können auf kurzfristige Entwicklungen spekulieren, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur TUI AG. (Analyse vom 19.09.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link