Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

6,642 EUR -2,09% (22.06.2023, 16:45)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

6,67 EUR -1,59% (22.06.2023, 16:38)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG505



WKN TUI-Aktie:

TUAG50



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Der TUI Konzern bietet für seine 21 Millionen Kunden integrierte Services aus einer Hand.



Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien. Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 130 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und rund 1.200 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (22.06.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Beim Blick auf das Chartbild der TUI-Aktie dürfte es wohl jeden Anleger gruseln. Unter einer hohen Schwankungsbreite gehe es seit Mitte 2018 bergab. Immerhin gebe es auf kurze Sicht einen Hoffnungsschimmer. Zum einen ziehe derzeit die Reiselust in Deutschland wieder an. Zum anderen gebe es von technischer Seite Anzeichen für eine Gegenbewegung.Trotz der aktuell hohen Inflation verzeichne die deutsche Tochtergesellschaft des Reisekonzerns TUI einen deutlichen Anstieg der Nachfrage. Laut Stefan Baumert, dem Geschäftsführer von TUI Deutschland, seien die Zahlen für die Sommersaison stark gewesen, sogar höher als 2019. Frühbucher würden sich bereits jetzt günstige Preise für ihre Reisen sichern. Das Interesse an Reisen in den kommenden Wochen sei so groß, dass TUI für einige Reiseziele zusätzliche Kapazitäten eingekauft habe, ergänze Baumert.Neben dem positiven Newsflow mache im Moment auch der Chart Hoffnung. Mit dem Rücksetzer im April auf ein neues Rekordtief bei 5,63 Euro sei die Aktie in einen stark überverkauften Wertebereich gerutscht. Unter frischen Kaufsignalen beim MACD- sowie beim Stochastik-Indikator habe sie jüngst eine erste Gegenbewegung gestartet.Inzwischen habe der Titel sogar die Widerstandszone zurückerobert, die sich an den Zwischentiefs bei 6,16 und 6,62 Euro aufspanne. Schließe die Aktie auf Wochensicht oberhalb dieser Zone, stünden die Chancen für eine Fortsetzung des Rebounds gut. Die nächsten Hürden lägen dann an der Widerstandszone an der 8-Euro-Marke, der 50-Tage-Linie bei 8,11 Euro und der mittelfristigen Abwärtstrendlinie bei etwa 10,70 Euro.Mutige können dann auf eine Gegenbewegung setzen, achten jedoch währenddessen auf den beschriebenen Trading-Fahrplan, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur TUI-Aktie. (Analyse vom 22.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: