Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,80 EUR +2,72% (30.10.2023, 11:57)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,818 EUR +2,40% (30.10.2023, 11:44)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG505



WKN TUI-Aktie:

TUAG50



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Der TUI Konzern bietet für seine 21 Millionen Kunden integrierte Services aus einer Hand.



Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien. Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 130 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und rund 1.200 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (30.10.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das dürfte TUI nicht gefallen: Der britische Billigflieger easyJet beschränke sich zukünftig auch in Deutschland nicht mehr allein auf den Verkauf von Flügen. Die Briten würden jetzt ebenfalls hierzulande mit einem eigenen Reiseveranstalter an den Markt gehen. Die TUI-Aktie könne zu Wochenauftakt dennoch mehr als 2 Prozent zulegen.Ende des Jahres (Dezember) falle der Startschuss: Dann biete easyJet deutschen Kunden über den eigenen Veranstalter easyJet Holidays nicht nur Flüge, sondern auch Pauschalreisen an, wie diejüngst berichtet habe. Im Angebot habe die easyJet-Veranstalter-Marke zunächst Reisen zu 4.000 Hotels in 70 Urlaubsdestinationen. Im Januar 2024 sollten auch die Schweizer ihre Urlaubsreisen über den britischen Tourismus-Player buchen können.In Großbritannien sei der Veranstalter bereits eine durchaus große Nummer und habe im Ende September ausgelaufenen Geschäftsjahr laut Unternehmensangaben rund 2 Millionen Kunden gehabt - doppelt so viele wie im Jahr davor. Dabei habe die easyJet-Gruppe einen Gewinn in Höhe 120 Millionen Britischen Pfund (138 Mio. Euro) verbucht.easyJet Holidays locke dabei mit einer Anzahlung von lediglich 60 Euro pro Person - bei TUI betrage die Anzahlung mindestens 20 Prozent. Hinzu kämen eine attraktive Freigepäckmenge von 23 Kilo sowie Transfers bei Strandurlauben.Anleger beobachten die weitere Entwicklung daher besser von außen, zumal auch der Chart zur größten Vorsicht mahnt, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur TUI-Aktie. Eventuell ändere sich das Gesamtbild, falls TUI Anfang Dezember mit positiven Kennziffern überrasche. (Analyse vom 30.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: