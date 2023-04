Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

6,65 EUR -0,39% (12.04.2023, 12:56)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

6,65 EUR -0,21% (12.04.2023, 12:41)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG505



WKN TUI-Aktie:

TUAG50



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt TUI das große Portfolio starker Veranstalter, 1.200 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 130 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich im seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider.



Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete der Konzern mit rund 60.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 16,5 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 409 Millionen Euro. (12.04.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die aktuelle Kapitalerhöhung von TUI habe nicht nur die Aktie belastet. Gerade die Bezugsrechte - normalerweise würden sich die parallel gehandelten Kurse des Papiers und der Bezugsrechte annähern - hätten während der Bezugsfrist per Saldo gehörig an Wert verloren. Auch am heutigen letzten Tag der Kapitalmaßnahme würden die Rechte zum Erwerb neuer Aktien große Abschläge verzeichnen.Bislang sei das Geschäft mit den Bezugsrechten am deutschen Markt sehr volatil verlaufen. Am ersten Handelstag auf Xetra Ende März (28. März) sei der Preis von 5,55 Euro auf bis zu 6,99 Euro gestiegen. Anschließend sei es unter starken Schwankungen bis auf 84 Cent bergab gegangen. Am Donnerstag vor dem langen Osterwochenende schoss der Preis um fast 160% nach oben auf 2,87 Euro gegangen, am gestrigen Dienstag sei es wieder um rund 35% abwärts gegangen. Am Mittwoch (Mittagszeit) stehe gar ein Minus von 48% zu Buche, die Bezugsrechte seien damit erneut unter die 1-Euro-Marke gefallen. Börsentäglich hätten auf Xetra im Schnitt knapp 5 Mio. Bezugsrechte die Besitzer gewechselt.An der Londoner Börse, wo der weitaus größte Teil der Bezugsrechte und auch der TUI-Aktien gehandelt werde, sei der TUI-Kurs um 1,6% auf 5,77 GBP gefallen. Mit Beginn der Kapitalerhöhung Ende März seien die Papiere unter die 10-GBP-Marke eingebrochen, im Tief bis auf rund 5,40 GBP. Im (deutschen) Xetra-Handel würden die Papiere des Reiseveranstalters am Mittwoch rund 1,5% auf 6,56 Euro verlieren - vor der Kapitalmaßnahme habe die Aktie noch deutlich im zweistelligen Bereich notiert.Analyst Jamie Rollo von der Investmentbank Morgan Stanley habe am gestrigen Dienstag geraten, TUI-Aktien weiterhin zu meiden. Der Experte rechne mit einer schwachen Aufnahme der neuen Aktien durch Investoren. Der stark gefallene Preis für die Bezugsrechte dürfte ihm in dieser Hinsicht recht geben. Die Folge sei ein großer Überhang an Aktien, was zukünftig latent auf den Aktienkurs drücke, so Rollo.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: