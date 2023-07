XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

7,01 EUR -0,62% (21.07.2023, 16:23)



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt TUI das große Portfolio starker Veranstalter, 1.200 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 130 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich im seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider.



Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete der Konzern mit rund 60.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 16,5 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 409 Millionen Euro. (21.07.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Reiselust der Deutschen sei zurück und beschere dem Hannoveraner Reiseanbieter steigende Buchungs- und Umsatzzahlen. Beim Umsatz liege man in Deutschland bereits wieder auf Vor-Corona-Niveau, habe ein Unternehmenssprecher am Dienstag gesagt. Das helfe auch der TUI-Aktie, die kurz vor einem neuen starken Kaufsignal stehe. In knapp drei Monaten habe sie rund 25% an Wert zugelegt. Nicht nur das Oktober-Tief 2022 bei 6,18 Euro sei damit überwunden worden, sondern auch das Mai-Hoch bei 6,50 Euro.Auffällig sei, dass der Supertrend-Indikator ein Kaufsignal generiert habe und der Kurs wieder nachhaltig über dem GD50 notiere. Beste Voraussetzungen, um bald auch das Juni-Hoch bei 7,14 Euro hinter sich zu lassen. Gelinge der Ausbruch, bestehe kurzfristiges Aufwärtspotenzial bis zum September-Hoch 2022 bei 8,85 Euro. Das nächste Etappenziel läge anschließend am November-Hoch 2022 bei 9,47 Euro.Die TUI-Aktie habe in den vergangenen Tagen wieder Kräfte gesammelt und sei bereit für den nächsten Ausbruch. "Der Aktionär" sehe langfristig höhere Kurse für den Reisekonzern, so David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.07.2023)Börsenplätze TUI-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:7,014 EUR +0,11% (21.07.2023, 16:37)