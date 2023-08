Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt TUI das große Portfolio starker Veranstalter, 1.200 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 130 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich im seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider.



Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete der Konzern mit rund 60.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 16,5 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 409 Millionen Euro. (07.08.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie kämpfe weiterhin um die so wichtige 7-Euro-Marke. Nachdem der Tourismus-Titel diese Marke im frühen Handel habe überschreiten können, notiere die Aktie am Montag zur Mittagszeit wieder darunter. Eine Frage, die sich derweil wohl auch die Anleger stellen würden: Würden die aktuellen Wetter-Extreme in Südeuropa das zukünftige Buchungsverhalten beeinflussen?Das Meinungsforschungsinstitut Yougov habe zu diesem Thema jüngst eine Umfrage durchgeführt. Demzufolge hätten knapp zwei Drittel der Erwachsenen hierzulande (61 Prozent) Angst vor Ereignissen wie Fluten, Tornados, Waldbränden oder extremer Hitze in Deutschland. 42 Prozent würden demnach fürchten, dass sie selbst von Extremwetterereignissen in Zukunft betroffen sein könnten. Zwei Prozent hätten demnach angegeben, sogar schon betroffen gewesen zu sein. In einer weiteren Yougov-Umfrage hätten 30 Prozent der Befragten angegeben, dass sie künftig seltener oder gar keinen Urlaub im Mittelmeerraum machen würden, um keine große Hitze oder Waldbrände zu erleben. 37 Prozent der Befragten hätten hingegen nicht über Konsequenzen für sich nachgedacht.Derzeit beobachte die Reisebranche noch kein neues Verhalten. So habe etwa der Präsident des Deutschen Reiseverbandes DRV, Norbert Fiebig, gesagt: "Aktuell zeigt sich keine Veränderung im Buchungsverhalten aufgrund der langanhaltenden Hitzewelle im Süden Europas." Klar sei aber: "Durch den Klimawandel werden Extremwetterereignisse wie Brände, Dürren, aber auch Überflutungen et cetera vermehrt auftreten", so Fiebig weiter. Vor- und Nachsaison dürften an Bedeutung gewinnen. Reisekonzerne würden bereits reagieren. So habe z.B. Branchenprimus TUI unlängst die Saison in Griechenland verlängert, das Ziel sei nun bis Mitte November buchbar.Nach Einschätzung von Tourismusforscher Torsten Kirstges von der Jade-Hochschule in Wilhelmshaven wirke Hitze generell nicht abschreckend auf Urlauber. Länder wie die Türkei, Griechenland oder Tunesien und Marokko seien seit Jahrzehnten gerade im Sommer sehr beliebt, obwohl es dort dann immer sehr warm sei. "Dafür sorgt auch, dass ein Sommerurlaub dort oft günstiger ist als anderswo. Da gilt quasi: Preis schlägt Hitze", habe Kirstges der "Wirtschaftswoche" gesagt.Kurzum: Die TUI-Aktie bleibt - auch mit Blick auf die Q3-Zahlen, die am Donnerstag kommuniziert werden - aussichtsreich, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.08.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link