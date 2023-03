XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

16,01 EUR +1,94% (27.03.2023, 15:58)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG505



WKN TUI-Aktie:

TUAG50



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt TUI das große Portfolio starker Veranstalter, 1.200 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 130 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich im seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider.



Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete der Konzern mit rund 60.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 16,5 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 409 Millionen Euro. (27.03.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie könne nach der jüngsten Ankündigung, eine weitere Kapitalerhöhung durchzuführen, weiterzulegen. Nachdem der Tourismus-Titel bereits am Freitag intraday seine Verluste eingedämmt habe, stehe zum Wochenauftakt gar ein Pluszeichen vor der Aktie. Die Aussichten auf eine echte Erholung sei jedoch schlecht.Bei der nun vierten Kapitalerhöhung (mit Bezugsrecht, welches ab dem 28. März ausgeübt werden könne) sollten rund 329 Mio. Aktien zu einem Kurs von 5,55 Euro ausgegeben werden - das entspreche rechnerisch einem Niveau von 0,55 Euro vor dem Reverse-Split von 1:10. Damit werde die Verwässerung, die durch die drei Kapitalerhöhungen in den Corona-Jahren begonnen habe, weiter enorm verstärkt - sofern der Anleger keine neuen Aktien erwerbe. Und: Wenn TUI irgendwann wieder schwarze Zahlen schreibe, verteile sich der Gewinn auf mehr vorhandene (ausstehende) Aktien.Die TUI-Aktie gewinne aktuell fast 2% auf 16,01 Euro. Damit notiere sie weiterhin unter der für den mittel- und langfristigen Trend wichtigen 200-Tage-Linie bei (aktuell) 16,58 Euro. Diese große Hürde gelte es auf dem Weg nach oben zu überwinden. Komme es indes wieder verstärkt zu Abverkäufen, dann sei im Bereich von 15 Euro eine Unterstützung auszumachen. Halte diese Marke nicht, sei auch ein erneuter Test des Allzeittiefs bei 11,65 Euro (3. Oktober) denkbar.Trotz des leichten Kursanstiegs sehe es insgesamt nicht gerade sonnig für die TUI-Aktie aus. Neben der weiteren Verwässerung aufgrund der vierten Kapitalerhöhung habe sich auch das Chartbild zuletzt weiter eingetrübt. Es könnte daher für die TUI-Papiere - gerade mit Blick auf den derzeit schwierigen Gesamtmarkt - weiter gen Süden gehen. Die TUI-Aktie sei kein Kauf, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.03.2023)Börsenplätze TUI-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:16,095 EUR +1,35% (27.03.2023, 16:10)