Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

5,748 EUR -1,58% (27.04.2023, 10:07)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

5,80 EUR -0,79% (27.04.2023, 09:53)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG505



WKN TUI-Aktie:

TUAG50



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Der TUI Konzern bietet für seine 21 Millionen Kunden integrierte Services aus einer Hand.



Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien. Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 130 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und rund 1.200 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (27.04.2023/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Mit der Ausgabe von circa 329 Mio. neuen Aktien hat TUI (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) wie geplant 1,8 Mrd. Euro an frischen Mitteln eingeworben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Doch sei die Platzierung schleppend verlaufen. Zum einen seien massenhaft nicht genutzte Bezugsrechte auf den Markt geworfen worden. Zum anderen sei das Reiseunternehmen die letzten rund neun Prozent der neuen Aktien erst mittels einem sogenannten "rump placement" los geworden - zu 5,60 Euro pro Stück. Unmittelbar vor der Kapitalerhöhung habe die Notiz bei 15,72 Euro gelegen.Obwohl der Börsenwert von TUI praktisch genauso viel wert sei wie Anfang Dezember, bevor die Gesellschaft die jetzt abgeschlossene Kapitalerhöhung angekündigt habe, sei der Wert nun deutlich interessanter. Schließlich verwende TUI die frischen Mittel, um die Staatshilfen abzuschütteln und die Nettoverschuldung deutlich zu senken.Mit der boomenden Reisebranche im Rücken würden künftig wieder dicke Gewinne winken. Die Reisewirtschaft sei im Aufwind: Laut dem Analysehaus TDA habe der Buchungsumsatz für die diesjährige Sommersaison bis Ende Februar zusammengerechnet noch neun Prozent unter dem Vergleichszeitraum 2019 gelegen. Der Vorjahreszeitraum sei um 47 Prozent übertroffen worden. Zu dem Plus hätten maßgeblich steigende Preise beigetragen.Auch das TUI-Management habe sich positiv zum Buchungsverkauf geäußert. Mehr als eine halbe Mio. Menschen seien mit TUI in den Osterurlaub verreist. Das entspreche einer Auslastung von rund 95 Prozent. Damit liege man fast auf dem Niveau vor der Krise. "Wir erwarten einen guten Sommer 2023", habe TUI-CEO Sebastian Ebel gesagt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: