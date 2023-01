Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der weltweit führenden Touristikkonzerne und bietet für seine 27 Millionen Kunden - davon 21 Millionen in den europäischen Landesgesellschaften - integrierte Services aus einer Hand.



Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien. Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 100 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und über 1.000 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (16.01.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie lege nach ihrem jüngsten Höhenflug zum Wochenauftakt erstmal eine Atempause ein. Frische News seitens des Reiseveranstalters gebe es nicht. Vielmehr stehe weiterhin die mögliche FTI-Übernahme durch die Nummer Zwei, DERTOUR, im Fokus. Ob es zu dem Deal und damit zu einer Branchen-Konsolidierung komme, sei jedoch fraglich.Laut "Handelsblatt"-Bericht seien die Verhandlungen zwischen der zum Rewe-Konzern gehörenden DER Touristik Group und dem Münchener Urlaubskonzern FTI weit fortgeschritten. Doch beide Parteien würden sich nach wie vor in Schweigen hüllen. Das Problem: Die Erfolgsaussichten seien auch nicht gerade top.Neben möglichen kartellrechtlichen Bedenken dürften die Schulden der Münchener dem Zusammenschluss im Wege stehen. Die Rewe Group wolle die FTI wohl nicht inklusive aller Schulden schlucken. Auf der Nummer Drei würden nämlich Schulden von mehr als einer Milliarde Euro lasten, allein die Corona-bedingten (staatlichen) Kredite würden etwa 600 Millionen Euro ausmachen. Und angesichts der mickrigen Margen im Tourismus und Unsicherheiten hinsichtlich des Reisejahres 2023 dürfte dieser hohe Betrag ein echter "Dealbreaker" sein.Daher hoffe Rewe-Boss Lionel Souque auf einen Schuldenschnitt beziehungsweise "Haircut". Doch ein solcher, also der staatliche Verzicht auf Rückzahlung, würde den Steuerzahler belasten. Das wäre in der aktuell wirtschaftlich schwierigen Zeit politisch nur schwer vermittelbar. Zudem könnte dann auch TUI ein solches Geldgeschenk vom Bund einfordern. Die Hannoveraner hätten während der Pandemie mit mehr als vier Milliarden Euro vom Staat gerettet werden müssen. Insgesamt würden sich die Nettoschulden des Reisekonzerns auf 3,4 Milliarden Euro belaufen (Stand per Mitte Dezember).Zuletzt hätten Hoffnungen auf eine milde beziehungsweise "ausfallende" Rezession und nachlassende Inflation den Reise-Aktien geholfen. Dennoch sei die Welt aus konjunkturell-wirtschaftlicher Sicht noch lange nicht wieder in Ordnung. Zudem müsse bei TUI weiter abgewartet werden, ob die Aufwärtsbewegung eine echte Trendumkehr oder ein Strohfeuer sei. Auch die nahende Hauptversammlung (14. Februar), in der über eine erneute Kapitalerhöhung mit vorheriger Kapitalherabsetzung abgestimmt werde, sollten Anleger als Belastungsfaktor im Blick haben."Der Aktionär" bleibt jedenfalls weiterhin außen vor, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur TUI-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link