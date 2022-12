XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

1,5975 EUR -7,04% (14.12.2022, 12:36)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (14.12.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der Hannoveraner Touristik-Konzern habe gemischte Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021/2022 vorgelegt. Während die Umsätze leicht über den Prognosen der Analysten gelegen hätten, habe das Netto-Ergebnis die Markterwartungen deutlich verfehlt. Zudem wolle TUI die (staatlichen) Kredite weiter zurückzahlen - mittels Kapitalerhöhung.Der Verlust sei größer ausgefallen als gedacht. Während die von Bloomberg Analysten von rund 136 Mio. Euro ausgegangen seien, habe TUI 277 Mio. Euro Miese ausgewiesen und damit mehr als doppelt so viel wie von den Experten im Vorfeld taxiert. Hintergrund: Der Konzern habe nach seiner Rettung durch den Staat 2020 zusätzliche Zinskosten für Darlehen schultern müssen. TUI habe nun aber die nächsten Schritte zur Rückzahlung der Hilfen angekündigt. Konkret hätten die Hannoveraner mit dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) eine Vereinbarung geschlossen und wollten damit die restliche stille Einlage des Bundes und eine Optionsanleihe ablösen - der staatlichen Corona-Rettungsfonds verzichte dabei auf sein Aktien-Wandlungsrecht. Zudem wolle TUI die Kredite der Staatsbank KfW von zuletzt noch 2,1 Mrd. Euro deutlich reduzieren. Dabei seien 730 Mio. Euro vonnöten, die man über die Ausgabe neuer Aktien einsammeln wolle.TUI befinde sich weiterhin in einer sehr schwierigen Lage. Denn die geplante (erneute) Kapitalerhöhung sei nicht so einfach umzusetzen, vielmehr sei hierfür eine Kapitalherabsetzung vonnöten. Darüber solle nun die Hauptversammlung im Februar abstimmen. Der Kurs der TUI-Aktie dürfte jedenfalls weiter unter Druck bleiben. Anleger sollten daher weiterhin den Titel besser meiden, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:1,6065 EUR -6,46% (14.12.2022, 12:51)