Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (10.08.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI dürfte mit seinen Zahlen zum dritten Quartal die Anleger nicht begeistern. Der weltgrößte Reisekonzern schlage zwar bei den Umsätzen die Prognosen der Analysten, allerdings falle der Verlust unter dem Strich höher aus als gedacht. Auch das Chaos an den Flughäfen trage dazu bei. Folge: Die Aktie lege wieder den Rückwärtsgang ein.TUI habe im Berichtszeitraum die Erlöse im Vergleich zum pandemiebelasteten Vorjahreszeitraum von 650 Millionen auf 4,4 Milliarden Euro verbessert und damit mehr eingenommen als erwartet. Die Analysten hätten im Schnitt 4,11 Milliarden Euro prognostiziert. Für einen Gewinn habe dies allerdings noch nicht gereicht: Weil der Konzern wegen Flugausfällen und -verspätungen, vor allem in Großbritannien, Sonderkosten von 75 Millionen Euro habe schultern müssen. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis habe mit einem Minus von 27 Millionen Euro dennoch über den Schätzungen der Experten gelegen. Diese seien von rund 84 Millionen Euro Verlusten ausgegangen.Das Problem: Unter dem Strich lägen die Miesen deutlich höher als im Vorfeld taxiert. TUI weise Netto-Verluste von 357 Millionen Euro aus - ein Jahr zuvor hätten noch Verluste von rund 935 Millionen Euro zu Buche gestanden. Die von Bloomberg befragten Analysten hätten im Schnitt jedoch nur mit einem Fehlbetrag von 68,33 Millionen Euro gerechnet.Der Ausblick werde bestätigt: Nach zwei verlustreichen Jahren und der Rettung des Konzerns durch den deutschen Staat würden der scheidende Vorstandschef Fritz Joussen und sein designierter Nachfolger Sebastian Ebel für das laufende Geschäftsjahr (bis Ende September) weiterhin mit einem signifikant positiven operativen Gewinn (EBIT) rechnen. Wann auch unter dem Strich wieder schwarze Zahlen stünden, werde allerdings nicht gesagt.TUI mache zwar operative Fortschritte, doch am Ende würden die höher-als-gedacht ausgefallenen Netto-Verluste einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen. Auch charttechnisch signalisiere das Bild keine Entspannung. Aktuell kämpfe die Aktie mit dem GD50, der bei 1,71 Euro verlaufe - ein erneuter Test der Tiefstände unter 1,50 Euro sei denkbar."Der Aktionär" bleibt bei seiner Meinung: Der Tourismus-Titel ist nach wie vor kein Kauf, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 10.08.2022)Mit Material von dpa-AfX