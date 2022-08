Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

1,7225 EUR -1,43% (18.08.2022, 18:32)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

1,707 EUR -1,04% (18.08.2022, 17:36)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (18.08.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Letzte Woche habe die TUI-Aktie noch Boden gutmachen können. Die Quartalszahlen seien zwar partiell etwas besser ausgefallen, als es Analysten im Vorfeld erwartet hätten. Inzwischen überwiege jedoch die schlechte Laune der Anleger und die Papiere würden unter Druck geraten. So sehe nun die Lage aus.Nach dem heftigen Abverkauf bei der TUI-Aktie im Mai und Juni habe sie sich Mitte Juli wieder fangen können. Für zwei Wochen habe sie dabei um die Unterstützung bei 1,50 Euro geschwankt und hier einen Boden ausgebildet. Anfang August sei schließlich von dort aus der Rebound geglückt. Knapp 30 Prozent habe der Titel in der Spitze dabei wieder gutmachen können.Nun aber kippe die Stimmung. Aus charttechnischer Sicht ergebe sich damit aus dem Kursverfall mit anschließenden Erholung in Form eines Aufwärtskanals eine bearishe Flaggen-Formation. Schließe die Aktie heute unterhalb der Begrenzung bei 1,73 Euro, würde das die Formation auflösen und ein Verkaufssignal auslösen. Ein zügiger Kursrutsch bis an den GD50 bei 1,66 Euro sei dann wahrscheinlich. Darunter sollte es weiter bis mindestens an die Unterstützungszone bei 1,50 Euro gehen.Auch langfristig sieht der "Der Aktionär" bei dem Titel kein vernünftiges Chance-Risiko-Verhältnis und rät daher im Moment von einem Kauf ab, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur TUI-Aktie. (Analyse vom 18.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: