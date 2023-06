Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

6,822 EUR -1,95% (19.06.2023, 12:59)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

6,87 EUR -1,58% (19.06.2023, 12:42)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG505



WKN TUI-Aktie:

TUAG50



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt TUI das große Portfolio starker Veranstalter, 1.200 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 130 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich im seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider.



Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete der Konzern mit rund 60.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 16,5 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 409 Millionen Euro. (19.06.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Nach starken Wochen mit einer Performance von plus 20 Prozent seit dem Tief von Ende April würden die Anleger am Montag Gewinne mitnehmen. Am Vormittag verliere die Aktie des Touristikanbieters zwei Prozent und bleibe unter der Marke von sieben Euro. Wenn diese Hürde falle, seien schnell merklich höhere Kurse drin.Erlebe man bei TUI derzeit den Beginn einer Trendwende oder laufe die Aktie nach dem Ausverkauf kurzzeitig nach oben, so wie es in der Vergangenheit so oft getan habe? Fakt sei: TUI biete Tradern eine Chance.Nach einer Bodenbildung sei die Aktie wie ein Strich von sechs auf fast sieben Euro gestiegen. Werde die Marke von sieben Euro geknackt, könne es zügig bis in den Bereich 8,50 Euro aufwärtsgehen.Zuletzt habe der Titel auch von der zunehmenden Reiselust profitiert. Der Deutschland-Arm des Reisekonzerns TUI profitiere trotz der hohen Inflation von kräftiger Nachfrage. Man blicke auf eine starke Sommersaison "und in den letzten Wochen erstmals auch wieder mit Gästezahlen über dem Jahr 2019", so TUI-Deutschland-Chef Stefan Baumert.Der Trading-Tipp des "Aktionär" geht bislang auf: Der Faktor-Long liegt 18 Prozent vorne. Gewinne laufen lassen, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 19.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: