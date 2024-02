Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Der TUI Konzern bietet für seine 21 Millionen Kunden integrierte Services aus einer Hand.



Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien. Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 130 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und rund 1.200 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem globalen touristischen Plattformunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (20.02.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach den guten Geschäftszahlen und der Hauptversammlung, auf der unter anderem die Rückkehr der TUI-Heimat-Notierung nach Deutschland beschlossen worden sei, habe sich bei der TUI-Aktie nur wenig getan. Der TUI-Kurs bewege sich zwischen zwei Chart-Marken weitgehend seitwärts. Ein Ausbruch in die eine oder andere Richtung werde den Kurs wohl beleben.Trotz recht guter Geschäftszahlen für das erste Quartal des laufenden, am 1. Oktober begonnen Geschäftsjahres 2024 tue sich bei der TUI-Aktie derzeit recht wenig. Immerhin sorge die aktuelle FVW-Analyse zum Reiseveranstalter-Markt am Dienstag für Belebung in der TUI-Aktie. Im ansonsten etwas leichteren Börsenumfeld lege die TUI-Aktie im Xetra-Handel gegen Mittag etwa 1,7 Prozent auf 6,56 Euro zu.TUI habe die Marktführerschaft unter den europäischen Reiseveranstaltern mit einem Umsatz von 6,4 Milliarden Euro in den deutschsprachigen Märkten ausbauen können. Auf den Plätzen würden DER Touristik und FTI folgen, die im Jahr 2023 auf 3,5 Milliarden beziehungsweise knapp 3,2 Milliarden Euro gekommen seien.Charttechnisch bewege sich die TUI-Aktie derzeit in einer Spanne zwischen den beiden gleitenden Durchschnitten GD50 und GD200 seitwärts. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marken bei 6,70 Euro beziehungsweise 6,12 Euro würde wohl weiteres Potenzial in die jeweilige Richtung öffnen. Nach oben warte bei 7,30/7,40 Euro noch eine Widerstandszone, wo die TUI-Aktie seit vergangenem August mehrfach gescheitert sei.Nötig sein werde jedoch auch eine verstärkte Expansion Richtung Nordamerika und Fernost. Bislang sei TUI vor allem auf europäische Ziele fixiert. Laut Analysten dürfte jedoch in den kommenden drei bis fünf Jahren der US-amerikanische sowie der chinesische Markt das stärkste Wachstum aufweisen.Anleger würden Geduld mit der TUI-Aktie brauchen. Ein nachhaltiger Turnaround nach oben könnte noch dauern. Selbst ein Ausbruch über die 200-Tage-Linie könnte durch Gewinnmitnahmen von kurzfristig orientierten Investoren gebremst werden.Martin Mrowka von "Der Aktionär" rät: Anleger bleiben engagiert, beachten jedoch die Stopp-Loss-Marke bei 5,50 Euro. (Analyse vom 20.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link