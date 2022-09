Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (21.09.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI habe zuletzt solide Buchungszahlen für den diesjährigen Sommer vorlegen können und sich auch für den Winter optimistisch gezeigt. Dennoch habe "Der Aktionär" vom Kauf der Aktie abgeraten. Auch die Analysten seien für den Reiseanbieter eher negativ gestimmt, wie zwei am Dienstag veröffentlichte Studien zeigen würden.Konkret habe das US-Analysehaus Bernstein Research die Einstufung für TUI auf "neutral" mit einem Kursziel von zwei Euro belassen. Trotz des Potenzials von rund 30 Prozent sei Analyst Richard Clarke also weiter zurückhaltend. Zum Ende der Sommersaison sei wenig Überraschendes berichtet worden. Zudem seien die kurz- und mittelfristigen Prognosen beibehalten worden. Daher sei es unwahrscheinlich, dass sich am Konsens viel ändern werde.Auch die Investmentbank Jefferies habe nichts an ihrer Einschätzung für das Unternehmen geändert und diese bei "verkaufen" mit einem Kursziel von 2,10 Euro belassen. Damit liege Jefferies-Analyst James Wheatcroft auf einer Linie mit seinen Kollegen, die von Bloomberg befragten Analysten würden im Schnitt ebenfalls mit einem Kurs von 2,10 Euro rechnen. Auch deren Handlungsempfehlungen seien überwiegend negativ: Von den 21 Experten würden lediglich zwei empfehlen die Aktie zu kaufen, sieben würden zum Halten raten. Ganze zwölfmal laute das Analystenvotum dagegen "verkaufen".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: