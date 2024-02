Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Der TUI Konzern bietet für seine 21 Millionen Kunden integrierte Services aus einer Hand.



Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien. Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 130 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und rund 1.200 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem globalen touristischen Plattformunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (14.02.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Nach ordentlichen Quartalszahlen und der auf der Hauptversammlung beschlossenen Entscheidung, den Börsen-Stammsitz künftig wieder in Deutschland zu haben, sei die TUI-Aktie am Dienstag plötzlich abgerutscht. Gerüchte und charttechnische Faktoren würden als Gründe angeführt. Die Analysten würden jedoch recht zuversichtlich gestimmt bleiben.Rund zehn Jahre nach dem Wechsel an die Londoner Börse (LSE) kehre der Reisekonzern TUI mit seiner Hauptnotierung in wenigen Monaten wieder nach Deutschland zurück. Auf der virtuellen Hauptversammlung sei der Wechsel beschlossen worden. Seit 2014 sei TUI wegen der Fusion mit der britischen TUI Travel zugleich an der Londoner LSE, an der Börse Hannover und im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Doch der Großteil des Aktienhandels habe zuletzt in Deutschland stattgefunden, habe TUI den Schritt begründet.Für den Frankfurter Börsenbetreiber sei der Reisekonzern ein bekannter, prestigeträchtiger Neuzugang. Zuletzt habe die Deutsche Börse einige renommierte deutsche Unternehmen verloren, etwa DAX-Schwergewicht Linde. Auch Birkenstock und BioNTech hätten New York dem Börsenplatz Frankfurt vorgezogen.Die Aktien von TUI hätten nach den Quartalszahlen und der Hauptversammlung eine Berg- und Talfahrt hingelegt. Die Papiere des Reisekonzerns seien am Dienstag zunächst um mehr als acht Prozent in die Höhe geschnellt und hätten dabei den höchsten Stand seit August erreicht. Doch ab Mittag sei es abwärts gegangen. Am frühen Nachmittag hätten sie plötzlich um mehr als sieben Prozent im Minus gestanden. Zum Handelsschuss hätten sie sich aber spürbar erholt und den Tag bei 6,83 Euro beendet. Am Mittwoch falle die TUI-Aktie erneut um mehr als vier Prozent und notiere bei etwa 6,52 Euro.Ein Händler habe darauf aufmerksam gemacht, dass TUI-Aktien am Dienstag im Tageshoch erneut an einem hartnäckigen Widerstand bei etwa 7,40 Euro gescheitert seien. Nach dem Einbruch der Aktien im Frühjahr 2023 hätten Kurserholungen stets im Bereich von 7,30 bis 7,40 Euro geendet.Analystin Jaina Mistry von der Bank Jefferies habe angemerkt, der Reisekonzern habe im ersten Quartal überraschend profitabel gewirtschaftet. Die Trends bei den Buchungen für die Wintersaison 2023/24 und die Sommersaison 2024 seien "ermutigend" geblieben, so die Expertin. Zudem sei die Nettoverschuldung im Jahresvergleich zurückgegangen. Sie habe das Kursziel für TUI von 7,00 auf 7,50 Euro angehoben und sei bei ihrer Einstufung "hold" geblieben. Das US-Analysehaus Bernstein Research habe die Einstufung für TUI auf "market perform" mit einem Kursziel von 6,80 Euro belassen.Während Branchenexperten beim bereinigten operativen Ergebnis (EBIT) im ersten Geschäftsquartal einen Verlust von 64 Millionen Euro erwartet hätten, habe TUI einen Gewinn von 6 Millionen Euro erzielt, so Analyst Cristian Nedelcu von der Bank UBS. Die Buchungen für die Sommersaison seien im Jahresvergleich um acht Prozent gestiegen - bei gleichzeitig gestiegenen Durchschnittspreisen. Er bleibe bei seinem Voting "neutral" und einem Kursziel von 644 Pence. In dem Bereich habe die Londoner Notierung im August ein Zwischenhoch gehabt. In Deutschland habe dieser Preis damals bei 7,40 Euro gelegen.Optimistischer sei Deutsche Bank Research. Analyst Andre Juillard habe die Einstufung für TUI nach den Zahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Mit dem ersten Quartal beim Reiseveranstalter bestätige sich ein Trend, der noch stärker sei als anfangs gedacht, habe er in einer aktuellen Studie geschrieben.Die TUI-Aktie benötige nach dem jüngsten Anlauf auf die Widerstandszone bei 7,30 bis 7,40 Euro weitere Impulse. "Der Aktionär" bleibt zuversichtlich, dass das auf absehbare Zeit gelingen wird, sollte es keine gravierenden Störungen geben. Das längerfristige Kursziel liege bei 11 Euro. Sicherheitshalber sollte bei 5,50 Euro eine Stopp-Loss-Order platziert werden. (Analyse vom 14.02.2024)