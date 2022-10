Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (13.10.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie habe seit Jahresbeginn bereits 51 Prozent an Wert verloren. Und aktuell befinde sich das Papier - nach der jüngsten kurzen Aufwärtsbewegung - wieder auf dem Weg gen Süden. Das Allzeittief bei 1,17 Euro rücke damit wieder näher, und aus Sicht von Berenberg könnte der Tourismus-Titel diese Marke reißen.Die Privatbank habe am Donnerstag im Rahmen einer bestätigten "Verkauf"-Empfehlung das Kursziel von 180 Britische Pence (2,06 Euro) deutlich auf 100 Britische Pence (1,14 Euro) gesenkt. Demnach hätte der Titel noch weitere zehn Prozent Abwärtspotenzial, wenn man das aktuelle Kursniveau zugrunde lege.Die Kapitalstruktur des Reiseveranstalters gebe "immer noch Anlass zu ernster Besorgnis", so Berenberg-Analyst Stuart Gordon. Hintergrund: TUI habe zum 30. Juni ein negatives Eigenkapital von 190 Millionen Euro ausgewiesen. Zum 30. Juni des Vorjahres habe dieses Wert sogar bei minus 525 Millionen Euro gelegen. Immerhin: Per 5. August habe das Unternehmen eigenen Angaben zufolge über 3,9 Milliarden Euro an liquiden Mitteln verfügt.Aufgrund dieser Unsicherheit sehe Analyst Stuart Gordon weitere Abwärtsrisiken, einschließlich der Gefahr einer Verwässerung, schreibe er in einer Notiz. Selbst bei einer operativen Erholung sei die Bilanz angespannt. Da die höhere Inflation bedeute, dass die verbesserten Einnahmen nicht auf das Endergebnis übertragen würden. TUI werde wahrscheinlich eine weitere Aktienemission benötigen, so Gordon abschließend."Der Aktionär" teile die Einschätzung von Berenberg. Neben den übergeordneten wirtschaftlichen (Rezessions-)Risiken schwebe über den Hannoveranern die Gefahr, dass womöglich zu weitere Kapitalmaßnahmen komme. Seit Ausbruch der Corona-Krise habe TUI bereits dreimal neue Aktien ausgegeben müssen, um sich über Wasser zu halten.Trotz des optisch günstigen Kurses sind weitere Verluste und damit neue (Allzeit-)Tiefs nicht auszuschließen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link