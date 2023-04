Börsenplätze TUI-Aktie:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Der TUI Konzern bietet für seine 21 Millionen Kunden integrierte Services aus einer Hand.



Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien. Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 130 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und rund 1.200 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (04.04.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die TUI-Aktie setze auch am heutigen Dienstag ihre Talfahrt fort. Nachdem die Papiere des Reiseveranstalters bereits in der vergangenen Woche mit Beginn der Kapitalerhöhung ordentlich unter Druck gestanden hätten, nähere sich der Kurs - einschließlich dem Wert der Bezugsrechte für die neuen Aktien - nun einem neuen Allzeittief.Klar, TUI werde nicht müde, die Kapitalerhöhung positiv zu verkaufen. Vergangene Woche sei auf der Homepage - im Rahmen eines "internen Interviews", also einer Art Advertorial mit Finanzvorstand Mathias Kiep, erneut zu lesen gewesen, dass man mit den Erlösen aus der Kapitalmaßnahme die vollständige Rückzahlung der WSF-Hilfen sowie einer signifikante Reduzierung der KfW-Kreditlinie anstrebe. Ziel: Die Reduzierung der Verschuldung und der daraus resultierenden Zinskosten.Und auch auf die gute Buchungszahlen 2023 habe TUI immer wieder hingewiesen. Die auf Luxus-Reisen spezialisierte Sparte "Airtours " laufe gut. Genauso solle Mallorca in diesem Jahr mit Blick auf das Sommergeschäft neue Rekorde verzeichnen. Und auch der Verweis, dass in allen Segmenten gestiegene Preise durchgesetzt werden könnten, sei immer wieder zu lesen.Das Problem: Die Börse traue - mit Blick auf die aktuelle Kursentwicklung - dem Frieden nicht. Überhaupt nicht. Die TUI-Aktie verliere am zweiten Tag der verkürzten Handelswoche rund zwei Prozent auf 6,83 Euro. Die in der vergangenen Woche zu 5,55 begebenen Bezugsrechte ( ISIN DE000TUAG1E4 WKN TUAG1E ) würden mit einem Minus von 14 Prozent gar noch heftiger in den Keller rauschen und seien aktuell nur noch 1,96 Euro wert."Der Aktionär" habe immer wieder darauf hingewiesen, dass mit TUI kein Blumenkopf zu gewinnen sein dürfte. Der Markt traue den Hannoveranern offenbar auch nicht zu, dass man wieder an die Vor-Corona-Zahlen werde anknüpfen können. Zudem würde sich ein Gewinn - wenn denn TUI eines Tages mal wieder Gewinne unter dem Strich schreiben sollte - durch die vier Kapitalerhöhungen auf ungleich mehr Aktien verteilen als noch 2019.Kurzum: Die Aktie ist selbst auf diesem vermeintlich optisch günstigen Niveau kein Kauf, da auch das Chartbild "Weglaufen" schreit, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur TUI AG. (Analyse vom 04.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link