Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der weltweit führenden Touristikkonzerne und bietet für seine 27 Millionen Kunden - davon 21 Millionen in den europäischen Landesgesellschaften - integrierte Services aus einer Hand.



Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien.



Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 100 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und über 1.000 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (16.12.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie stehe auch zum Wochenausklang auf der Verliererliste. Neben der Ankündigung, den Kapitalmarkt erneut anzapfen zu müssen, würden nun auch verstärkt Analysten mit gesenkten Kurszielen auf den Plan treten. Und noch ein weiteres Thema dürfte den Anlegern alles andere als gefallen.Analystenseitig habe etwa die Deutsche Bank Research das Kursziel für TUI nach den Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr von 1,90 auf 1,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "hold" belassen. Der Umsatz und mehr noch das operative Ergebnis (EBIT) des Reisekonzerns lägen zwar über den Konsensschätzungen, so Analyst Andre Juillard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die negative Kursreaktion der Aktie habe dies angesichts der angekündigten Kapitalerhöhung ignoriert.Noch pessimistischer sei indes Oddo BHF. Die Analysten der französisch-deutschen Finanzgruppe würden den Kurs perspektivisch bei 1,50 Euro sehen und die TUI-Aktie als "Underperformer" beurteilen. Nach der Vorgabe hätte die Aktie immer noch ein wenig Abwärtspotenzial, wenn man das aktuelle Kursniveau zugrunde lege.Auch "Der Aktionär" bleibe bei TUI auf der Verkäuferseite. Neben der Ankündigung, erneut eine Kapitalerhöhung durchführen zu wollen, habe der Konzern auch mit einer weiteren Aussage den überbordenden Optimismus negativ überkompensiert. Konkret müssten die Hannoveraner offenbar nochmals auf die bestehende Kreditlinie zurückgreifen, die bisher nicht in Anspruch angenommen worden sei - und das trotz soliden 3,7 Milliarden Euro auf der hohen Kante (per 30. September). Das spreche dafür, dass im traditionell schwächeren Winterhalbjahr nicht so viel Geld eingenommen wird, wie auf der Sollseite abfließe.Die TUI-Aktie setze auch am Freitag ihren jüngsten Abwärtstrend fort und verliere rund zwei Prozent auf 1,53 Euro. Damit habe der Kurs den GD50 nach unten durchbrochen - charttechnisch ein (weiteres) schlechtes Zeichen. Komme es zu stärkeren Abverkäufen und einem Bruch der Trendlinie, rücke die Supportzone, die sich zwischen 1,42 und 1,50 Euro aufspannt, ins Blickfeld. Falle der Kurs auch unter diese Unterstützungsmarke, rücke das Jahrestief bei 1,16 Euro (3. Oktober) in greifbare Nähe. Auf dem Weg dorthin gebe es kaum noch signifikante Unterstützungen. Lediglich der Volume-Peak bei 1,27 Euro könnte dann ein wenig Halt bieten."Der Aktionär" bleibt bei TUI weiterhin außen vor. Anleger sollten sich daran besser ein Beispiel nehmen, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 16.12.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link