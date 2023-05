Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

6,11 EUR +0,89% (25.05.2023, 11:41)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

6,068 EUR +0,30% (25.05.2023, 11:27)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG505



WKN TUI-Aktie:

TUAG50



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Der TUI Konzern bietet für seine 21 Millionen Kunden integrierte Services aus einer Hand.



Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien. Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 130 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und rund 1.200 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (25.05.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reiseveranstalters TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie komme nicht aus dem Tal der Tränen heraus und notiere weiterhin in der Nähe des Allzeittiefs. Das jüngste Kursplus vom Dienstag sei zur Wochenmitte - in einem schwachen Gesamtmarkt - direkt wieder kassiert worden. Dabei sei die Stimmung in der Reisebranche trotz des schlechten gestrigen ifo-Index durchaus gut - zumindest retrospektiv.Das Geschäftsklima der Reisebranche sei zwar saisonbereinigt im Mai 2023 zum Vormonat um 18,4 Punkte auf 19,2 Punkte zurückgegangen, wie die fvw berichte und sich dabei auf die spezifischen Branchen-Daten des ifo-Instituts beziehe. Der deutliche Rückgang gründe allerdings vor allem darin, dass der Buchungs-Boom des ersten Quartals mittlerweile abebbe. Dabei würden die Frühjahrsmonate mit einem richtig starken Vorjahreszeitraum verglichen, in dem die Reisebuchungen nach der Corona-Pandemie kräftig wieder angezogen hätten.Die Stimmung unter den Touristikern sei nach Angaben des Münchener Instituts nach wie vor sehr gut. Das dürfte primär an der Erlösentwicklung liegen. Hier seien im Mai saisonbereinigt 74,3 Punkte registriert worden - 1,6 Punkte mehr als im April 2023. Interessant sei auch, dass bei der Beurteilung des Auftragsbestands 12,8 Punkte erreicht worden seien. Im April 2023 seien es lediglich 5,6 Punkte gewesen.Dennoch- jenseits dieser Momentaufnahme - dürfte auch die Tourismus-Branche die vorhandene Rezession zu spüren bekommen. Nachdem das Wirtschaftswachstum im Winterquartal bereits negativ gewesen sei, sei das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,3 Prozent geschrumpft, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitgeteilt habe. Falle die Wirtschaftsleistung zwei Quartale in Folge, würden Ökonomen von einer technischen Rezession sprechen. Auch die Aussichten fürs Gesamtjahr dürften Anleger nicht wirklich in Urlaubsstimmung versetzen: Der Internationale Währungsfonds gehe davon aus, dass sich das Wirtschaftswachstum 2023 lediglich um die Nulllinie herum bewegen dürfte.Auch eine aktuelle Analystenstimme eines renommierten amerikanischen Analysehauses mache wenig Hoffnung, dass TUI kurzfristig aus dem Keller kommen werde. Bernstein sehe die Papiere als "market performer" und in dem Zuge bei 6,80 Euro fair bewertet. Das wären - ausgehend vom aktuellen Kursniveau - rund 13 Prozent Aufwärtspotenzial.Es dürfte schwierig für TUI bleiben. Auch wenn die von Bloomberg befragten Analysten von einem Gewinn für 2023 ausgehen würden, sei das - mit Blick auf die prognostizierte negative Wirtschaftsentwicklung - keineswegs ausgemachte Sache.Anleger bleiben besser außen vor, zumal auch das Chartbild alles andere als einladend ist, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.05.2023)Mit Material von dpa-AFX