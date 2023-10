Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Der TUI Konzern bietet für seine 21 Millionen Kunden integrierte Services aus einer Hand.



Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien. Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 130 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und rund 1.200 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (13.10.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die TUI-Aktie falle zum Wochenausklang wieder stärker unter die psychologisch wichtige 5-Euro-Marke und nähere sich damit ihrem jüngsten markierten Allzeit-Tief von 4,72 Euro. Dabei habe die Reisebranche in Deutschland die Corona-Krise laut Deutschem Reiseverband (DRV) mit einem Rekordumsatz in diesem Jahr hinter sich gelassen."Es ist die erste Reisesaison seit Corona, die mit einer positiven Umsatzbilanz abschließen wird", habe DRV-Präsident Norbert Fiebig gesagt. Das Plus sei allerdings auch auf gestiegene Preise und höhere Ausgaben der Urlauber zurückzuführen. Die Zahl der Gäste hinke hinterher.Im Touristikjahr 2022/23, das am 31. Oktober ende, hätten den Angaben zufolge bislang 16 Prozent weniger Urlauber als im Vor-Coronajahr 2018/19 eine Veranstalterreise gebucht. Der Umsatz einschließlich Preiserhöhungen habe dagegen bereits Ende August um 7 Prozent über dem Rekordendstand des Reisejahres 2018/2019 gelegen. Dafür habe vor allem die Sommersaison mit einem Umsatzplus von bislang 11 Prozent gesorgt. Das vergangene Winterreisegeschäft habe aufgrund der Pandemie noch ein Minus von 4 Prozent verbucht.Gefragt gewesen seien im Sommer vor allem klassische Ziele rund um das Mittelmeer. Spanien, Türkei und Griechenland seien die Top 3 der Flugpauschalreiseziele gewesen, trotz Hitzewellen und teils verheerender Waldbrände wie zum Beispiel in Griechenland. Fernreisen, die während der Pandemie kaum möglich gewesen seien, hätten sich erholt, aber noch das Vor-Corona-Niveau verfehlt. Kreuzfahrten hätten den Angaben zufolge fast das Umsatzniveau vom Sommer 2019 erzielt."Dass sich die Urlaubsnachfrage trotz hoher Inflation und wirtschaftlicher Belastungen vieler Haushalte insgesamt so stabil erweist, spricht für den überaus hohen Stellenwert, den Urlaub für die Bundesbürger genießt", habe Fiebig gesagt.Die Aktie, die am Freitag 0,6 Prozent auf 4,89 Euro verliere, dürfte vorerst - auch mit Blick auf das kriegsbedingt eingetrübte Branchen-Sentiment - Probleme haben, sich nachhaltig zu erholen. Etwaige gute Kennziffern (die Jahreszahlen kämen am 14. Dezember) - könnten für einen Umschwung sorgen.Einstweilen ist der Tourismus-Titel jedoch kein Kauf, zumal auch das Chartbild desaströs aussieht, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur TUI-Aktie. (Analyse vom 13.10.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link