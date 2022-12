Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (14.12.2022/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - TUI: Aktie unter Druck - AktiennewsDie Aktien von TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) und Wizz Air fielen, so die Experten von XTB.Die Billigfluggesellschaften würden durch das Risiko einer wirtschaftlichen Abschwächung und die daraus resultierende geringere Nachfrage eines Marktes, der Billigflüge bevorzuge, belastet. Die Aktien würden heute 7,5% verlieren.Im Vereinigten Königreich hätten sich die Fluggesellschaften vor kurzem gezwungen gesehen, Flüge u.a. von den Londoner Flughäfen Heathrow und Stansted aufgrund von Unwettern zu streichen - bisher sei das Wetter im Vereinigten Königreich ein Problem für den Luftverkehr gewesen.Am Dienstag, den 13. Dezember, habe Insider Jozef Vazsardi fast 82.234 Aktien im Wert von 2 Millionen GBP zu 24,12 GBP pro Aktie verkauft. Wizz Air habe die Streichung von mehr als einem Dutzend Flugrouten aus Polen angekündigt. Es sei noch unklar, wie viele Verbindungen im Jahr 2023 neu geschaffen würden.Die Analysten von Morgan Stanley würden schätzen, dass die gesamte Finanzierung der Schuldentilgung von TUI zwischen 1,5 und 1,9 Milliarden Euro betragen könnte, was bis zu 60% der Marktkapitalisierung von Tui entspreche. Die Analysten hätten in einer Mitteilung an ihre Kunden gewarnt, dass dies zu einem "Überhang" bei den Tui-Aktien führen könnte.TUI-Chef Sebastian Ebel habe in einer Stellungnahme erklärt, dass das Unternehmen "die Krise überwunden" habe, obwohl noch viel Arbeit vor ihm liege: "Natürlich haben wir als Konsequenz aus der Pandemie noch Hausaufgaben zu machen, unsere Verschuldung weiter abzubauen, uns zu refinanzieren, unsere Bilanz zu stärken."Im heute veröffentlichten Finanzbericht habe TUI für das am 30. September beendete Geschäftsjahr einen Umsatz von 16,5 Milliarden Euro gemeldet, was in etwa dem Niveau von vor der Pandemie entspreche. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern habe ebenfalls wieder das Niveau von 2021 erreicht und sei auf 409 Millionen Euro gestiegen, verglichen mit einem Verlust von 2 Milliarden Euro im letzten Jahr. Für 2023 rechne das Unternehmen mit einem deutlichen EBIT-Wachstum.