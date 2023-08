Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

5,524 EUR -0,50% (29.08.2023, 12:02)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

5,536 EUR -0,04% (29.08.2023, 11:47)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG505



WKN TUI-Aktie:

TUAG50



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt TUI das große Portfolio starker Veranstalter, 1.200 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 130 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich im seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider.



Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete der Konzern mit rund 60.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 16,5 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 409 Millionen Euro. (29.08.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reisekonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der TUI-Aktie falle es nach der jüngsten Verlustserie weiterhin schwer, signifikant Boden gutzumachen. Am zweiten Handelstag der Woche stünden zwar kleine Pluszeichen vor der Aktie - das frühere Allzeittief bei 5,63 Euro stehe jedoch als Widerstand im Wege. Dabei seien die langfristigen Aussichten für den Tourismus-Sektor positiv.Der World Travel & Tourism Council (WTTC) gehe nämlich in einer aktuellen Studie davon aus, dass sich der Reise- und Tourismussektor im laufenden Jahr seinem Höchststand nähere und der Umsatz des Jahres 2019 bereits 2024 überschritten werde. Zur Einordnung: Im Vor-Corona-Jahr habe die globale Reisebranche rund 9,2 Bio. US-Dollar erwirtschaftet und damit rund zehn Prozent zum globalen Bruttoinlandsprodukt beigetragen.Zu dieser aktuellen Entwicklung würden vor allem die gestiegenen Preise beitragen. Klar: Eine sehr hohe Nachfrage treffe auf ein begrenztes Kapazitätsangebot. Zudem würden die Aussichten für den Sektor auf lange Sicht positiv bleiben. So prognostiziere das WTTC für den Zeitraum 2022 bis 2032 ein durchschnittliches jährliches Branchenwachstum von 5,8 Prozent und damit einen Zuwachs über dem des globalen BIPs.Die TUI-Aktie, die am Dienstag rund ein halbes Prozent auf 5,57 Euro zulegen könne, tue sich aktuell schwer. Neben dem zuletzt schwierigen Gesamtmarkt hätten die jüngsten Quartalszahlen die großen Comeback-Fantasien nicht erfüllen können. Zudem dürfte auch die vierte Kapitalerhöhung vermutlich immer noch nachwirken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: