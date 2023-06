XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Der TUI Konzern bietet für seine 21 Millionen Kunden integrierte Services aus einer Hand.



Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien. Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 130 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und rund 1.200 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (28.06.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Umweltorganisation Nabu habe eine Untersuchung veröffentlicht, wie es mit dem Klimaschutz bei der Kreuzfahrtbranche voran komme. "Es wirkt aus der Zeit gefallen, dass die Mehrzahl der großen Schiffe weiterhin mit dem besonders giftigen, aber billigen Schweröl unterwegs ist", habe Nabu-Bundesgeschäftsführer Leif Miller am Mittwoch zur Vorstellung des 11. Nabu-Kreuzfahrtrankings 2023 in Hamburg gesagt. Der Nabu-Schifffahrtsexperte Sönke Diesener habe aber auch betont: "Es ist sehr zu begrüßen, dass die ersten endlich einen Weg Richtung Klimaneutralität gefunden haben." Allerdings müsse das Tempo deutlich anziehen.Die Umweltorganisation habe nach eigenen Angaben 13 Anbieter von Kreuzfahrtreisen befragt, die für deutsche Kunden relevant seien. Das Ranking beruhe auf den Angaben der Reedereien, habe Diesener gesagt. Auf den Plätzen 1 und 2 bei den Maßnahmen zur Reduzierung der Emissionen würden demnach die norwegischen Reedereien Havila und Hurtigruten liegen. Die deutschen Reedereien Aida Cruises, Tui Cruises und Hapag-Lloyd Cruises würden die Plätze 3, 5 und 9 belegen.Der Nabu bescheinigt TUI erste Besserung beim Thema Umweltschutz, aber es bleibt noch viel zu tun, so Tim Temp von "Der Aktionär". Unterdessen habe die Aktie am heutigen Mittwoch die Verlustreihe der vergangenen Tage unterbrochen und ziehe wieder an. Der Support am GD50 bei 6,22 Euro habe die Bären aufgehalten und die Bullen würden ab heute das Ruder übernehmen. Eine attraktive Ausgangslange für risikofreudige Anleger, denn die Aussichten seien weiterhin gut. (Analyse vom 28.06.2023)