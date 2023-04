Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

6,162 EUR -1,94% (18.04.2023, 13:00)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

6,18 EUR -0,52% (18.04.2023, 12:50)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG505



WKN TUI-Aktie:

TUAG50



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt TUI das große Portfolio starker Veranstalter, 1.200 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 130 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich im seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider.



Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete der Konzern mit rund 60.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 16,5 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 409 Millionen Euro. (18.04.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reiseveranstalters TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie sorge einmal mehr für stärkere Kopfschmerzen bei den Anlegern. Das Papier rausche am Dienstag weiter gen Süden. Grund dafür dürfte die jüngste Kapitalerhöhung von TUI sein, die mit Blick auf den äußerst schwachen Bezugsrechtehandel, alles andere als erfolgreich verlaufen sei.Der Touristikkonzern habe nur knapp 91 Prozent seiner 1,8 Mio. Euro schweren Kapitalerhöhung bei alten und neuen Aktionären untergebracht, wie die Nachrichtenagentur "Reuters" berichte. Die Hannoveraner hätten den Anlegern für je drei Aktien acht neue - im Rahmen eines Zeichnungsangebots - offeriert.Die sechs begleitenden Banken würden damit zunächst auf 30 Mio. TUI-Aktien sitzen bleiben, wie der Konzern am Dienstag mitgeteilt habe. Sie sollten nun an institutionelle Investoren verkauft werden, die Platzierung werde "unmittelbar" beginnen, habe es in der Mitteilung geheißen. Zum Ausgabepreis von 5,55 Euro bei der Kapitalerhöhung wären sie knapp 167 Mio. Euro wert.Die Investmentbanken Barclays, Bank of America (BofA), Citigroup, Commerzbank, Deutsche Bank und UniCredit hätten TUI den Erlös der milliardenschweren Kapitalerhöhung garantiert, mit der der Tourismuskonzern den letzten Schritt zur Rückzahlung der Staatshilfen aus der Corona-Krise gehe. 298,9 Mio. der angebotenen 328,9 Mio. Aktien - also 90,9 Prozent - seien von TUI-Aktionären und Käufern der Bezugsrechte gekauft worden, habe das Unternehmen erklärt.Hintergrund: Es sei bereits die vierte Kapitalerhöhung nach der Rettung des Reisekonzerns durch den deutschen Staat gewesen. Seitdem der internationale Reiseverkehr im Frühjahr 2020 Corona-bedingt zusammengebrochen sei, habe der Bund TUI mit insgesamt 4,3 Mrd. Euro gestützt, um eine Pleite zu verhindern. 1,3 Mrd. Euro davon seien Stille Einlagen und drei Mrd. Euro KfW-Kredite gewesen. Mittlerweile habe sich das Reisegeschäft kräftig erholt.DER AKTIONÄR habe an dieser Stelle immer wieder darauf hingewiesen, dass bei der Aktie - trotz des optisch günstigen Kurses - die Risiken die Chancen deutlich überwiegen würden und dass mit den Papieren kein Blumentopf zu gewinnen sei. Das gelte auch weiterhin: Der steile Abwärtstrend sei intakt, die Aktie befinde sich im charttechnischen Niemandsland.Kurzum: Anleger sollten weiter die Finger von TUI lassen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.04.2023)(Mit Material von dpa-AFX)