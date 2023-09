Börsenplätze TUI-Aktie:



DE000TUAG505



TUAG50



TUI1



TUIFF



TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Der TUI Konzern bietet für seine 21 Millionen Kunden integrierte Services aus einer Hand.



Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien. Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 130 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und rund 1.200 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (15.09.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Papiere von TUI könnten - nach dem kleinen Plus am gestrigen Donnerstag - zum Wochenausklang weiter Boden gutmachen. Rund ein Prozent Plus weise der Tourismus-Titel auf und schicke sich damit an, eine wichtige Hürde zu überwinden. Für Rückenwind dürfte eine signifikante Kurszielerhöhung eines englischen Analysehauses gesorgt haben.Barclays habe nämlich das Kursziel für TUI von 470 Pence (5,48 Euro) auf 690 Pence (8,04 Euro) angehoben, aber die Einstufung auf "underweight" belassen. Nach der Vorgabe hätte die Aktie noch rund 42 Prozent nach oben - ausgehend vom aktuellen Kursniveau.Die Bewertungen im Reisesektor signalisierten Sorgen mit Blick auf die Nachhaltigkeit der Nachfrage und der Preise, habe Analyst James Rowland Clark in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie geschrieben. Eine Umfrage der britischen Investmentbank unter Verbrauchern sei aber ermutigend. Sie lasse in den kommenden zwölf Monaten ein weiteres Wachstum bei Auslandsreisen erwarten, die für Pauschalreisen-Anbieter wie TUI wichtig seien.TUI gewinne am Freitag (Mittagszeit) rund ein Prozent auf 5,62 Euro und kämpfe damit mit der wichtigen 5,63er Hürde, die am Vormittag bereits kurzzeitig überwunden worden sei. Sollte diese Marke (früheres Allzeit-Tief) nachhaltig genommen werden, rücke vor allem die Sechs-Euro in den Fokus. Erst wenn diese herausgenommen werde, könne aus charttechnischer Sicht ein wenig Entwarnung gegeben werden.Anleger sollten bis dahin auf jeden die Fall die Aktie meiden, zumal auch das Chartbild alles andere als positiv ist, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur TUI AG. (Analyse vom 15.09.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link