Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

5,012 EUR -2,94% (18.10.2023, 14:17)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,994 EUR -3,37% (18.10.2023, 14:05)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG505



WKN TUI-Aktie:

TUAG50



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Der TUI Konzern bietet für seine 21 Millionen Kunden integrierte Services aus einer Hand.



Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien. Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 130 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und rund 1.200 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (18.10.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die TUI-Aktie komme einfach nicht vom Fleck. Nach der jüngsten kleinen Aufwärtsbewegung würden die Papiere des Reiseveranstalters zur Wochenmitte wieder abtauchen und auch die psychologisch wichtige 5-Euro-Marke reißen - vor allem der Nahost-Konflikt drücke aufs Sentiment. Derweil würden die Hannoveraner ihren mobilen Vertrieb stärken wollen.Per Ende Oktober werde die Gesellschaft für mobile Reiseverkäufer von Lufthansa City Center und Rita AG, Travelista liquidiert, wie die fvw jüngst berichtet habe. Nun trete auch die TUI-Tochter TLT Urlaubsreisen, die rund 700 mobile Berater zähle, auf den Plan und steige in den Bieter-Wettbewerb ein. Denn wie andere Vertriebsorganisationen wolle auch TLTU wachsen. TLTU-Chef André Repschinski habe jüngst erklärt, dass man jährlich mit 60 neuen Beratern noch schlagkräftiger werden wolle. Aktuell umfasse der mobile Vertrieb der TUI 700 Mitarbeiter und sei nach eigenen Aussagen der größte seiner Art in Europa.Die TUI-Aktie verliere am Mittwoch (Mittagszeit) mehr als vier Prozent auf 4,98 Euro. Nach unten sollten Anleger weiterhin das neue Allzeit-Tief bei 4,72 Euro im Blick haben. Würden wider Erwarten verstärkt Käufer auf den Plan treten, müsste die Aktie neben der besagten 5-Euro-Marke auch die Zone zwischen 5,22 und 5,27 Euro zurückerobern, damit sich Chartbild zumindest etwas verbessere. Erst über dem Erholungshoch vom September bei 5,79 Euro könnte man von einer nachhaltigen Aufhellung der technischen Situation sprechen.Sentiment - vor allem mit Blick auf den Nahost-Konflikt - und Chart würden derzeit ganz eindeutig gegen die TUI-Aktie sprechen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: