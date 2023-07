Börsenplätze TUI-Aktie:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Der TUI Konzern bietet für seine 21 Millionen Kunden integrierte Services aus einer Hand.



Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien. Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 130 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und rund 1.200 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (03.07.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die TUI-Aktie zeige sich auch zum Auftakt in die neue Handelswoche durchaus stabil und halte sich über der charttechnisch wichtigen 6,50-Marke. Nachdem jüngst gute Branchen-News bereits den Tourismus-Titel gestützt hätten, würden auch die aktuellen TDA-Daten die Zuversicht auf ein Top-Reisejahr nähren.Das Buchungsaufkommen für Urlaubsreisen habe sich nämlich im Mai auf einem hohen Niveau gehalten. Konkret hätten die absoluten Umsatzeingänge den Vormonat April um 4 Prozent und den Mai 2019 gar um 38 Prozent übertroffen, wie der Reise-vor-9-Newsletter berichte und sich dabei auf die Daten der TDA-Marktforscher beziehe.Erfreulich: Insgesamt betrage das Umsatzplus im Vergleich zum 2019er Niveau - mit Blick auf den aktuellen Buchungsstand der Sommersaison 2023 - 3 Prozent. Allerdings hätten im Vergleich zur Vor-Corona-Periode etwa 2,6 Millionen Bundesbürger weniger Sommer-Reisen gebucht. Der Umsatzzuwachs sei also durch das erhöhte Preisniveau (Inflation) begründet.Positiv sei zudem, dass sich dieser starke Trend (langfristig) fortzusetzen scheine. Für die kommenden Wintersaison 2023/24, die mit dem November beginne, scheine das Frühbucher-Aufkommen - trotz der krassen Inflation - zu alter Stärke zurückzufinden, so die TDA-Daten. 16 Prozent des Mai-Monatsumsatzes seien nämlich bereits Urlaubsbuchungen für die Wintermonate gewesen. Weitere 6 Prozent seien auf die Sommersaison 2024 kommenden Jahres entfallen - die Deutschen würden also auf Früh- statt Last-Minute-Buchungen setzen (Stichwort: Frühbucherrabatte), um der Teuerung entgegenzusteuern. Zusammengefasst: In der Summe würden die kumulierten Frühbucherumsätze das Vor-Corona-Niveau zu diesem frühen Zeitpunkt deutlich übertreffen.Klar: Die TUI-Aktie sei und bleibe ein heißes Eisen. Dennoch sehe "Der Aktionär" die Chance, dass der Titel Richtung 10-Euro-Marke marschieren könnte. 2023 dürfte aus touristischer Sicht ein Rekordjahr werden - die Anzeichen dafür würden sich zunehmend verdichten. Und mit Blick auf 2024 erscheine die Aktie mit einem geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6 durchaus günstig - sofern es in Deutschland, dem wichtigsten TUI-Markt, zu keinem stärkeren Wirtschaftseinbruch komme.Kurzum: Nur spekulativ ausgerichtete Anleger sollten bei der TUI-Wette mitmachen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Wichtig und unabdingbar sei die Exit-Marke bei 5,20 Euro. (Analyse vom 03.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link