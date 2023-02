Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

1,99 EUR +0,35% (20.02.2023, 14:45)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

1,99 EUR +1,50% (20.02.2023, 14:31)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt TUI das große Portfolio starker Veranstalter, 1.200 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 130 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich im seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider.



Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete der Konzern mit rund 60.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 16,5 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 409 Millionen Euro. (20.02.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie kämpfe weiterhin mit der 2-Euro-Marke. Nachdem diese psychologisch wichtige Schwelle am vergangenen Donnerstag erneut nach unten durchbrochen worden sei, lasse die Rückeroberung auf sich warten. Der Reiseveranstalter arbeite derweil an der geplanten Kapitalerhöhung und habe weitere Banken zur Abwicklung ins Boot geholt, wie Bloomberg berichte.Das Reiseunternehmen habe Citigroup und UniCredit in die erste Reihe der Banken aufgenommen, die an der Transaktion arbeiten würden, hätten nicht namentlich genannte Personen gesagt, auf die sich Bloomberg beziehe. Das Unternehmen habe bereits die Bank of America, Barclays, Commerzbank und Deutsche Bank ins Boot geholt, um die Kapitalerhöhung zu begleiten, wie die Nachrichtenagentur zuvor berichtet habe.Weitere neue Banken, die für die Bezugsrechtsemission an Bord geholt worden seien, seien HSBC, Société Generale, Natixis, Credit Agricole und ING. Die vergrößerte Gruppe werde es den Banken ermöglichen, das Zeichnungsrisiko besser zu verteilen.Hintergrund: Das Bezugsrecht sei das Recht eines Altaktionärs, bei der Ausgabe neuer Aktien bevorzugt behandelt zu werden. Altaktionäre dürften bei Ausübung des Bezugsrechts neue Aktien im Verhältnis zu ihren bisherigen Anteilen beziehen. Das Bezugsrecht sei deshalb so wichtig für Aktionäre, weil durch dieses Recht bei einer Kapitalerhöhung ein sogenannter "Verwässerungseffekt" der Aktienanteile vermieden werden könne. Von einem solchen Effekt spreche man, wenn durch die Kapitalerhöhung mehr Anteile im Umlauf seien, der Aktionär aber daran nicht beteiligt werde.Die TUI-Aktie pendle am Montag (Mittagszeit) um ihren Schlusskurs vom Freitag bei 1,97 Euro. "Der Aktionär" stehe dem Titel weiterhin mit Blick auf Verschuldung und die erneute (vierte) Kapitalerhöhung in den vergangenen Jahren skeptisch gegenüber. Zudem seien auch immer noch keine schwarzen Zahlen in Sicht.Die TUI-Aktie ist kein Kauf, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link