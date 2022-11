XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

1,5975 EUR -2,26% (21.11.2022, 11:36)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (21.11.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Nach der jüngsten Bärenmarktrally sollte die TUI-Aktie nun ihren übergeordneten Abwärtstrend fortsetzen. In den letzten Tagen habe der Titel ein Zwischenhoch bei 1,79 Euro ausgebildet und sei am vergangenen Donnerstag wieder unter die 1,70-Euro-Marke gefallen. Derzeit handle das Papier bereits mit einem Abschlag von zehn Prozent ausgehend vom genannten Zwischenhoch.Die nächsten Anlaufpunkte seien der Volume-Peak bei 1,54 Euro und der GD50 bei 1,49 Euro. Sollte der Abwärtsdruck groß genug sein, diese Marken zu unterschreiten, dürfte der Kurs bis zum September-Tief bei 1,42 Euro fallen.Nicht nur die Preisentwicklung deute auf weiteren Abgabedruck hin. Auch der MACD, ein wichtiger Indikator für das Momentum, habe die Signallinie nach unten gekreuzt und dadurch ein Verkaufssignal erzeugt. Weitere Kursverluste wären die logische Folge, weshalb mittelfristig das ursprüngliche Ziel des Trades, ein neues Jahrestief, bestehen bleibt, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.11.2022)Börsenplätze TUI-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:1,5985 EUR -2,32% (21.11.2022, 11:52)