Möglicherweise würden erste Fonds beginnen, die TUI-Aktie bereits aus ihren Depots zu verkaufen. Einen fundamentalen Grund für die plötzliche Kursschwäche sei nicht erkennbar.



"Der Aktionär" sieht die aktuelle Kursschwäche als ein vorübergehendes Ereignis und bleibt zuversichtlich, dass der TUI-Kurs die Chart-Hürde bei 7,20 bis 7,40 Euro mittelfristig überwinden kann. Engagierte Anleger beachten jedoch die Stopp-Loss-Marke bei 5,50 Euro, so Martin Mrowka. (Analyse vom 13.02.2024)



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Der TUI Konzern bietet für seine 21 Millionen Kunden integrierte Services aus einer Hand.



Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien. Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 130 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und rund 1.200 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem globalen touristischen Plattformunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (13.02.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Gute Quartalszahlen und ein optimistischer Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr hätten die TUI-Aktie am Dienstag bis zum Mittag zeitweilig auf das höchste Niveau seit Anfang August gepusht. Doch dann gerate der Touristik-Titel plötzlich massiv unter Druck. Vom Tageshoch verliere der Wert etwa 15 Prozent.Der größte Reise-Konzern TUI habe am Dienstag-Morgen starke Quartalszahlen vorgelegt. Der Umsatz der Gruppe habe zwischen Oktober und Dezember 2023 gut 4,3 Milliarden Euro erreicht. Das sei ein Anstieg von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal und gleichzeitig da beste erste Quartal eines Geschäftsjahres gewesen. Analysten hätten im Vorfeld der Zahlen lediglich mit einem Umsatz von 4,14 Milliarden Euro gerechnet.Der Quartalsgewinn habe bei 6,0 Millionen Euro und damit ebenfalls über den Erwartungen gelegen. Die Konsensprognose der Analysten habe einen Verlust von 102 Millionen Euro beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erwartet. Im Vorjahresquartal habe Europas größter Reiseveranstalter noch einen Nettoverlust von 153 Millionen Euro verbucht.Der Verlust pro Aktie unter Berücksichtigung des Reverse Stock Splits 10:1 von Februar 2023 sei von 0,89 Euro im Vorjahresquartal auf nun 0,24 Euro zurückgegangen und damit ebenfalls stärker als erwartet.Auch der Ausblick verheiße gute TUI-Geschäfte. Das Reiseverhalten insbesondere der Deutschen bleibe trotz magerem Wirtschaftsumfeld hoch. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarte TUI ein Wachstum des operativen Ergebnisses von mindestens 25 Prozent und strebe mittelfristig eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 7 bis 10 Prozent an."Wir sind auf Kurs, wir gewinnen Kunden und wir wachsen. Wir beschleunigen unsere Transformation Quartal für Quartal. Wir haben Ziele, die wir konsequent umsetzen", so TUI CEO Sebastian Ebel in einer Stellungnahme. "In einem anhaltend herausfordernden Umfeld sorgt die hohe Reisebereitschaft der Menschen für eine starke wirtschaftliche Entwicklung in allen Bereichen des Konzerns."Analystin Jaina Mistry von der Bank Jefferies habe angemerkt, TUI habe im ersten Quartal überraschend profitabel gewirtschaftet. Die Trends bei den Buchungen für die Wintersaison 2023/24 und die Sommersaison 2024 seien "ermutigend" geblieben. Zudem sei die Nettoverschuldung im Jahresvergleich zurückgegangen.Doch am Nachmittag gerate der TUI-Kurs ins Rutschen. Das Tagestief von 6,32 Euro liege plötzlich über sieben Prozent unter Vortag.Eine Nachfrage vom "Aktionär" bei TUI habe zunächst keine Erklärung ergeben. In Hannover sei man auf der Suche nach der Ursache für den deftigen Intraday-Kursrückgang. Das Abstimmungsergebnis aus der Hauptversammlung über die Rückkehr der Aktien-Notierung nach Deutschland sei noch nicht veröffentlicht worden.Bisher sei der Konzern an der London Stock Exchange (LSE) gelistet und dort Mitglied der FTSE-UK-Indexserie. Investoren, die sich bei der Aktienanlage an diesem Index orientieren würden, müssten mit einer Entscheidung gegen London also reagieren, sprich sich von der TUI-Aktie trennen, schreibe das "Handelsblatt". Je nachdem, wie geballt diese Verkäufe stattfinden würden, könne das den Kurs zeitweise drücken. "Der Übergang kann temporär zu Verwerfungen führen, wenn Fondsmanager in Großbritannien aus Indexgründen die Aktie verkaufen müssen", zitiere das" Handelsblatt" Michael Gierse, Fondsmanager bei Union Investment.