Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Der TUI Konzern bietet für seine 21 Millionen Kunden integrierte Services aus einer Hand.



Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien. Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 130 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und rund 1.200 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (13.09.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI versuche alles, um auf den Erfolgspfad zurückzukehren. Nachdem der Reise-Gigant jüngst verkündet habe, seinen Vertrieb in England neu und zugleich wie früher aufzustellen, komme jetzt die nächste Rolle rückwärts. Die Aktie gehe indes weiter auf Tauchstation und nähere sich damit wieder dem jüngst markierten Allzeit-Tief.Konkret wolle TUI will seine Marke First Choice, die man 2007 übernommen habe, als Online- und App-basierte Plattform neu auflegen. Neben Sonnen- und Strandurlaub solle das Portfolio der nun auf jüngere Kunden ausgerichteten Marke Ziele wie Albanien, die französische Riviera, Tel Avis, Kapstadt und Jordanien bedienen, also Ziele , die in der Gunst der Kunden eben nicht ganz oben stünden wie etwa Mallorca, Kreta oder auch Türkei und Ägypten. Die Angebote sollten ausschließlich im Direktvertrieb vermarktet werden und damit nur über First Choice und nicht über die TUI-Verkaufsstellen oder Drittanbieter erhältlich sein.Die TUI-Aktie verliere zur Wochenmitte 1,6 Prozent auf 5,53 Euro. Würden zunehmend Verkäufer auftreten, könnte das jüngst markierte neue Allzeit-Tief bei 5,22 Euro getestet werden. Halte dieses nicht, wäre die psychologisch wichtige 5-Euro Marke die nächste Auffangstation. Nach oben, und damit sich das Chartbild spürbar aufhelle, müsste die Aktie zunächst die 5,63er Marke (früheres Allzeit-Tief) und vor allem die wichtige 6-Euro-Marke überwinden.Es bleibe dabei: Bei TUI sei derzeit keine Entwarnung in Sicht. Das Chartbild mahne zur absoluten Vorsicht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: