Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt TUI das große Portfolio starker Veranstalter, 1.200 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 130 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich im seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider.



Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete der Konzern mit rund 60.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 16,5 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 409 Millionen Euro. (19.10.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie falle und falle. Zuletzt sei nicht nur die psychologisch wichtige 5-Euro-Marke verlorengegangen, sondern das Papier des Reiseanbieters sei am Montag sogar auf ein neues Allzeittief gefallen. Dennoch mache ein Indikator nun Hoffnung, dass zumindest ein kurzfristiger Boden eingezogen sein und eine Gegenbewegung starten könnte.Aus charttechnischer Sicht sehe es richtig übel aus für TUI. Die Aktie notiere rund 40% tiefer als noch zu Jahresbeginn und mit dem frischen Jahrestief bei 4,72 Euro habe sie erst kürzlich das nächste Verkaufssignal generiert. Dieses hätten die Bären aber bislang nicht nutzen können. Stattdessen sei es zu einer kleinen Gegenbewegung bis zur Marke von 5,20 Euro gekommen. Mit einem Blick auf den RSI könnte es sich dabei sogar um eine kurzfristige Bodenbildung handeln. Denn während der Indikator bereits zu steigen begonnen habe, habe der Kurs neue Tiefs markiert. Diese Divergenz deute in der Regel darauf hin, dass der Kurs dem Indikator bald folgen werde und eine größere Reaktion bevorstehen könnte.Aus technischer Sicht sei eine größere Gegenbewegung bei TUI derzeit möglich. Ein Einstieg eigne sich aber nur für risikofreudige Anleger, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.10.2023)