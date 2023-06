Börsenplätze TUI-Aktie:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt TUI das große Portfolio starker Veranstalter, 1.200 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 130 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich im seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider.



Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete der Konzern mit rund 60.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 16,5 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 409 Millionen Euro. (20.06.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der "Aktionär"-Trading-Tipp TUI gehöre auch am Dienstag zu den Verlierern an der Börse. Ohne News verliere die Aktie am Vormittag zwei Prozent auf 6,76 Euro, entferne sich also weiter von der wichtigen 7-Euro-Marke. Dabei habe das Unternehmen zuletzt von einer regen Reiselust berichtet. Kämen die Bullen zurück?Grund für die Kursschwäche am Dienstag: Gewinnmitnahmen. Schließlich sei die Aktie des Touristikanbieters nach einer schönen Bodenbildung praktisch wie ein Strich von sechs auf sieben Euro nach oben gelaufen.Helle sich das Sentiment wieder auf und werde die 7-Euro-Marke geknackt, könne es zügig bis in den Bereich 8,50 Euro aufwärtsgehen. Auf diese Bewegung habe "Der Aktionär" in seinem Trading-Tipp vom 12. Juni spekuliert.Zuletzt habe der Titel von der zunehmenden Reiselust profitiert. Allein die Deutschen würden 2023 65 Millionen Urlaubsreisen planen - viele Menschen würden dabei auf das Angebot der Touristikanbieter wie TUI zurückgreifen.Urlauber hätten wieder mit längerem Vorlauf gebucht, um sich früh einen günstigen Preis zu sichern. "Und doch ist das Interesse, in den kommenden Wochen zu reisen, so groß, dass wir in einigen Zielgebieten nochmal Kontingente nachbestellt haben", so Baumert.Die Kurserholung bei TUI ist ins Stocken geraten, vorbei ist die Chance noch nicht, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link